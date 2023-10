Dem gegenüber stehen wachsende Herausforderungen. Heute sind zunehmend mehr Teilnehme in die Logistikprozesse involviert. Oftmals wird der Informationsfluss unterbrochen, sobald ein Partner Informationen nicht aufnehmen oder bereitstellen kann. Gerade für KMU in Logistikketten wird das zum Problem, wenn Wettbewerber bereitstehen, die sich nahtloser in die digitale Supply Chain einfügen.



Immer häufiger geht es auch um neue Services im Lager, mit denen beispielsweise vor- oder nachgelagerten Prozessen die Arbeit abgenommen wird. Hinzu kommt: Die Sonderprozesse nehmen zu. Die Kunden der Lagerdienstleister haben mittlerweile sehr viel differenziertere und individuellere Anforderungen an das Handling. Zum Beispiel muss ein Lieferant von Metallrohren an einige Kunden bereits vorgeölte oder korrosionsgeschützte Rohre ausliefern, andere wollen die Rohware. Klar ist: Logistische Zusatzleistungen und eine stärkere Individualisierung sind im Kommen und werden stetig wettbewerbsentscheidender. Hinzu kommt, dass der Trend immer mehr hin zu Just-in-Time-Bereitstellung geht.