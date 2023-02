Logomate disponiert bei Bellaflora zurzeit 310.500 SKU, die Zahl ist stetig steigend. Der Anteil von Grünware wie Baumschul-Artikeln, Saisonpflanzen, Zimmerpflanzen etc. liegt bei ca. 30 Prozent, der Anteil von Boutique und Hartware liegt bei 61 Prozent. Es gibt kein Zentrallager, weshalb direkt beim Lieferanten bestellt wird. Die Bestellungen kommen dann direkt am Bestelltag an und es gibt individuelle Bestellrhythmen pro Lieferant. Dadurch kann der Personaleinsatz, zum Beispiel in der Warenannahme oder bei den Verkaufsmitarbeitern, besser geplant werden. Dank Logomate ist die Ware bedarfsgerecht in den Niederlassungen vorhanden und zum Saisonende hin werden die Bedarfsmengen automatisch reduziert. „In Logomate werden außerdem die vom Lieferanten vorgegebenen Mindestmengen automatisch berücksichtigt. Bei verderblicher Ware mit kurzer Lieferzeit ist dies ein enormer Vorteil. Generell haben wir stark variierende Lieferzeiten bei den Lieferanten und auch wetterabhängige Sortimente. Diese bringen einen logistischen Balanceakt mit sich“, beschreibt Hofer-Rettenwender die Herausforderungen bei Bellaflora.



Der Gartenfachmarkt hat auch Logomate push im Einsatz. Das Verteilmodul ist das ideale Instrument für eine bedarfsgerechte Verteilung von Restbeständen, Einmal- und Saisonartikeln. Mit Verteilanweisungen können bestimmte Warenmengen nach vorgegebenen Schlüsseln auf Filialen verteilt werden. Je nach Standort und Anforderungen kann der Bedarf deutlich variieren und eine optimale Verteilung hat massive Auswirkungen auf die Bestände, Logistikkosten und Abschriften. Bei bellaflora sorgt LM push dafür, dass die Gesamtmengen nach Umsatz bzw. Lagerbeständen verteilt werden. „Die Verteilungen für das Lagersortiment erfolgt durch die Disposition, die Verteilungen für Posten und sonstige saisonale Sortimente, zum Beispiel Dekoartikel, werden durch den jeweiligen Einkäufer erfasst. Die Einkäufer haben eigene Zuteilungsuser mit einschränkten Masken. Die Verteilanweisungen werden manuell in Logomate erfasst“, erklärt Frau Hofer-Rettenwender.



Dank Logomate konnte der Bestand der standardisierten Ware in den Regalen optimiert worden. Außerdem ist eine in allen Produktbereichen – speziell auch bei der Saisonware – zielgenaue Bedarfsbestellung möglich. Gerda Hofer-Rettenwender zeigt sich mehr als zufrieden mit dem Einsatz von Logomate und der Zusammenarbeit mit Remira: „Die Einführung von Logomate verlief unkompliziert und kompetent. Die Zusammenarbeit mit Remira war stets professionell, lösungsorientiert und angenehm.“