Für den Kosmetikhersteller Rituals hat Rhenus im Innovation Hub in Hongkong bereits 2021 intelligente AMR von Geek+ als Goods-to-Person-Lösung eingesetzt. Sie bringen das gesamte benötigte Regal direkt zur jeweiligen Arbeitsstation der Mitarbeitenden. Das System lernt außerdem aus dem jeweiligen Projektauftrag, vergleicht mit optimalen Projekten in der Datenbank und und optimiert auf dieser Basis sowohl Lager- als auch Handlingprozesse.



Nun wurde - mit Unterstützung des Hong Kong Productivity Council (HKPC) - ein zweites AMR-Projekt gestartet: Zwei Arten von TTP-AMR werden in den laufenden Betrieb eingeführt. Als größerer Roboter befördert der RS5 eine Vielzahl von Behältern mit Gütern vom Lagerplatz bis zu einem definierten Transitort. Von dort übernimmt der kleinere AMR P-40 und bringt die Behälter effizient vom Transportplatz bis zur Arbeitsstation, wo Mitarbeitende die Waren weiterverarbeiten oder verpacken. Das TTP-Prinzip eignet sich für den Transport kleiner Artikel oder flach verpackter Kleidungsstücke. Damit ist der Rhenus-Standort bislang der erste in Hongkong, der eine solche kombinierte AMR-Lösung in Echtzeit einsetzt.



„Mit der Integration der TTP-Lösung in das Lager und die Prozesse im Rhenus Innovation Hub erreichen wir eine umfassende Effizienzsteigerung für uns und unsere Kunden vor Ort“, erklärt Dennis Mak, Director Rhenus Warehousing Solutions & Distribution Greater China.