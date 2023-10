Als 3PL führt Dataform dialogservices, ein Full-Service-Dienstleister im Dialogmarketing und Fulfillment, Lagerhaltung, Kommissionierung und Versand von Artikeln für Mandanten aus. In diesem wachsenden Geschäftsbereich waren die vorhandenen Kapazitäten am Standort allerdings weitgehend ausgereizt und eine Steigerung des täglichen Versandvolumens damit nicht mehr realisierbar.



Nun hat das Unternehmen Klinkhammer beauftragt, einen herstellerneutralen Blick auf die wirtschaftlich sinnvollste und effektivste Logistiklösung zu werfen. Da ein Standortumzug in neu zu errichtende Logistikhallen bereits beschlossen war, war das ein idealer Zeitpunkt, um die zukünftige Intralogistik auf der grünen Wiese zu planen. Dabei hat Klinkhammer das Unternehmen durch eine Logistikplanung von der ersten Anforderungserfassung bis in die Realisierung durchgehend und methodisch unterstützt.