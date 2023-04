Bereits seit einiger Zeit stehen CO2-Ausstoß und Energieverbrauch von Unternehmen und ihren Produkten im Fokus. Sowohl finanziell als auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit werden solche Daten immer wichtiger. Geek+, der Robotiklösungen für die Logistik bietet, hat sich Zahlen dazu nun genauer angesehen - nämlich vor allem den durchschnittlichen Energieverbrauch von traditionellen Lagerbetrieben im Vergleich zu AMR-gestützten Lagern.



Geek+ hat dabei die 30.000 in Betrieb befindlichen Geek+-Roboter intern getrackt und daraus Zahlen erhoben. Demnach hat diese Zahl an Robotern weltweit 2022 dazu beigetragen, 140.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen und 16 Millionen KWh an Energie einzusparen. Dies sei damit zu erklären, dass Roboter energieintensive Logistikgeräte ersetzen und den Verbrauch von Strom, Beleuchtung und Klimaanlagen im Lager reduzieren würden, da Roboter in dunklen Bereichen arbeiten. Darüber hinaus hätten die Roboter selbst einen geringen Stromverbrauch, und ihre Batterielebensdauer liege um 60 Prozent über dem Branchendurchschnitt, heißt es von Geek+.

Lesen Sie auch: 7 Trends in der Lagerautomatisierung

Im Durchschnitt ermöglichen AMR-Lösungen einen um 75 Prozent geringeren Stromverbrauch als manuell betriebene Lager, dank platzsparender und dunkler Lagerbereiche, weniger Abfall durch eine sehr niedrige Fehlerquote, reduziertes Verpackungsvolumen und papierlose Lager.



Geek+ selbst versucht sich dabei an nachhaltigen Prinzipien in der eigenen Produktionslinie: Bis zu 80 % wiederverwendbare Roboterteile, lange Batterielebenszyklen und Batterierecyclingpartner sowie eine intelligente Logistikplanung während des gesamten Herstellungsprozesses sollen dazu beitragen. „Dies ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Der Aufbau einer nachhaltigen Zukunft ist ein gemeinsames Ziel, und als Hauptverbindungsglied für den Warenverkehr steht die Lieferkette im Mittelpunkt dieser Mission. Geek+ wird auch weiterhin daran arbeiten, die Logistik nachhaltiger zu gestalten", so Yong Zheng, Gründer und CEO von Geek+.