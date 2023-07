Kürzlich hat Amazon Deutschland mit der Information aufhorchen lassen, die Einstiegsgehälter auf 14 Euro in der Stunde anzuheben: "Wir überprüfen regelmäßig unsere Vergütung, um sicherzustellen, dass wir wettbewerbsfähige Löhne anbieten. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir eine weitere Erhöhung für unsere geschätzten Logistikteams in Deutschland ankündigen können. Die geplante Erhöhung des Einstiegslohns auf umgerechnet 14 Euro brutto pro Stunde und mehr bedeutet eine Steigerung von 30 Prozent seit 2019 und mehr als 16 Prozent seit Beginn des letzten Jahres", erklärt dazu Armin Cossmann, Director Amazon Customer Fulfillment in Deutschland.

Dispo hat auch für Österreich angefragt. Demnach würden heimische Amazon-Mitarbeiter:innen gemäß dem geltenden Kollektivvertrag entlohnt. "Dieser beläuft sich aktuell auf 11,24 € pro Stunde (Stand 01.04.2022). Dazu kommt ein Paket an Zusatzleistungen aus Versicherungen und Altersvorsorge. Amazon bietet exzellente Bezahlung, exzellente Zusatzleistungen und exzellente Karrierechancen - und das alles in einer sicheren, modernen Arbeitsumgebung. Die Löhne für Logistikmitarbeiter:innen liegen am oberen Ende dessen, was in vergleichbaren Jobs bezahlt wird", sagt dazu Steffen Adler von Amazon Österreich.