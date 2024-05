Nach einem satten Umsatzplus und einer der größten Finanzierungen von Investoren im letzten Jahr kann Storebox nun weiter wachsen: Das Unternehmen im Bereich Selfstorage und Last-Mile Logistics verkündete die erfolgreiche Übernahme von zwei Konkurrenten in München und Wien.



Das Standortnetzwerk von Storebox hat sich dabei in den letzten Jahren stetig erweitert, mit nunmehr 340 Standorten in sechs Ländern. Die Übernahme von Lager4You in München und StoreCube in Wien stärkt die Präsenz auf den deutschen und österreichischen Märkten. Der ehemalige Lager4You-Standort in München ist der erste Selfstorage-Standort im deutschsprachigen Raum und mit rund 3.000 m² der größte im Storebox-Portfolio.



Neben den Akquisitionen setzt Storebox weiterhin auf die Eröffnung eigener Standorte. Ein entscheidender Motor dieser Expansion ist das Franchise-System, das eine schnelle Vergrößerung des Netzwerks ermöglicht. Zwei bedeutende Trends, die Urbanisierung und der Boom im E-Commerce, spielen bei der Entwicklung von Storebox eine zentrale Rolle, wie Gründer und Geschäftsführer Johannes Braith auch im dispo Blitztalk ausführlich erklärt.

"Wir freuen uns, die Übernahmen von Lager4You und StoreCube bekannt zu geben," sagte Johannes Braith, CEO von Storebox. "Diese strategischen Akquisitionen verdeutlichen unser fortwährendes Engagement für Wachstum und ermöglichen es uns, innovative Selfstorage-Lösungen einem noch größeren Kund:innenkreis zur Verfügung zu stellen."