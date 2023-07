Sie haben gemeinsam mit Rico Merkert das Buch „Global Logistics and Supply Chain Strategies for the 2020s – Vital Skills for The Next Generation” verfasst. Was ist der Hintergrund, und welche Bedeutung hat es für die Zukunft?

Kai Hoberg Die Idee kam mir und meinem Kollegen Rico Merkert zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2020, als Corona zugeschlagen hat. Da haben wir gesagt: Wir brauchen jetzt einen Blick auf die Entwicklung im Supply-Chain-Management in diesem Jahrzehnt. Das ist zwar ein sehr großes Thema, aber es gibt viele Gründe, warum in diesem Jahrzehnt sehr viel passieren wird: Von der Digitalisierung zur Resilienz-Diskussion, über das Thema Geopolitik und den Einfluss, den das Thema auf die Supply Chains haben wird, bis hin zum Klimaschutz und low carbon und grüner Logistik. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis das Buch Ende letzten Jahres fertig geworden ist. Wir haben dazu ein für uns innovatives Konzept verfolgt: Wir haben in jedem Kapitel einen Akademikerblick auf das Thema von führenden Experten. Zusätzlich haben wir zu jedem Thema auch eine Praktiker-Sichtweise von hochrangigen Managern, sodass wir uns jedem Thema aus beiden Blickwinkeln nähern. Wir beleuchten zum einen sehr viele Themengebiete – etwa wie man Netzwerke in der Zukunft aufbaut, welche Rolle künstliche Intelligenz in der Planung spielt - oder behandeln in mehreren Deep Dives verschiedene Logistikspezialgebiete wie Air Cargo, maritime Logistik oder Technologistik – und bringen beide Sichtweisen zusammen.



Wie haben Sie die Themen definiert?

Hoberg Da waren natürlich Themen aufgrund der Relevanz gesetzt und dazu haben wir geschaut wen wir kennen, der einen guten Blick auf das Thema hat. Da mein Kollege in Sydney und ich gut vernetzt sind, haben wir bis auf ein Thema alle Themen abdecken können.



Welches war das?

Hoberg Uns interessieren auch die sozialen Aspekte im Supply-Chain-Management, also etwa Arbeitsbedingungen in den Fabriken in Bangladesch und Afrika. Hier gibt es tatsächlich sehr wenige Experten, die sich damit auskennen. Der Kollege, den wir angefragt hatten, war leider bereits überlastet. Das ist sicherlich ein Thema, das auch immer wichtiger wird, in dem aber noch nicht so viele Leute aktiv sind.



Erwarten Sie sich dabei eine Änderung durch das Lieferkettengesetz?

Hoberg Hier muss etwas passieren und es passiert auch schon sehr viel. Es wird versucht, hohe Transparenz zu schaffen, wo man selbst einkauft und wo der Vorlieferant einkauft. Dann wird durch Audits versucht sicherzustellen, dass die Mindeststandards eingehalten werden. Aber ich glaube man kauft immer noch da, wo es am günstigsten ist. Natürlich hat man dann auch Mindeststandards einzuhalten, aber Unternehmen, die sich das wirklich auf die Fahne heften und voll auf Transparenz setzen, sind leider noch eher die Ausnahmen.



Wie geht es Unternehmen mit dem Thema Lieferkettengesetz?

Hoberg Es ist mit viel Arbeit verbunden. Das ist ein Thema, in dem sich viele Unternehmen noch nicht auskennen und wo jetzt sehr schnell sehr viel Know-how aufgebaut werden muss. Gerade bei mittelständischen Unternehmen merkt man, dass sie noch nicht verstehen wie sie das angehen oder sicherstellen sollen. Aber sie wollen natürlich. Hier muss man den Balanceakt finden: Was kann man in einer idealen Welt erwarten - und was ist praktikabel und realistisch abbildbar? Jetzt ist die Erwartung sehr stark in eine Richtung orientiert, aber es ist für viele Firmen eine Herausforderung, überhaupt zu erfassen, wer ihre Second-Tier- oder Third-Tier-Lieferanten sind. Mit ihnen hat man keine Verträge. Die direkten Lieferanten wollen teilweise gar nicht teilen, mit wem sie zusammenarbeiten, weil sie Sorge haben, übergangen zu werden und die Unternehmen mit dem Zulieferer dann direkt zusammenarbeiten. Das führt zu sehr schwierigen Diskussionen, vor allem wenn man Unternehmen hat, die nicht in der EU sind, sondern irgendwo in Asien: Dort gibt es vermutlich wenig Verständnis für eine deutsches oder EU-Lieferkettengesetz. Das wird also sicherlich ein längerer Weg werden.