Die Krisen der letzten zwei oder drei Jahre haben deutlich gemacht, wie wichtig eine robuste Lieferkette sowohl für ein Unternehmen als auch für die Wirtschaft insgesamt ist. Das bedeutet, dass Unternehmen ein gründliches und aktuelles Verständnis ihrer Lieferkette und ihrer Schwachstellen benötigen - mit detaillierten Informationen nicht nur über die direkten Lieferanten, sondern auch über die Lieferanten der Lieferanten und die gesamte Lieferkette.



ChatGPT ist dabei nur von begrenzter Relevanz, da es Informationen aus einer Datenbank bezieht, die eine bestimmte Lieferkette wahrscheinlich nicht abdeckt und keine Echtzeit- oder aktuellen Informationen enthält. Das KI-System und die ihm zugrunde liegenden Daten, die ChapGPT oder ein ähnliches KI-System antreiben, könnten jedoch so trainiert werden, dass sie Berichte auf der Grundlage von Daten erstellen, die ein Unternehmen über seine Lieferkette gesammelt hat.



Der wirkliche Durchbruch wird jedoch erfolgen, wenn ein KI-System mit vergleichbaren Fähigkeiten zur Erstellung von Berichten wie GPT3 oder GPT4, das voraussichtlich im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen wird, aktuelle Informationen enthält - idealerweise in Echtzeit oder, falls dies nicht möglich ist, alle paar Stunden aktualisiert. Ein Chat-KI-System könnte dann sofort Erkenntnisse liefern, die neue Schwachstellen aufzeigen.



Künstliche Intelligenz in der Lieferkette ermöglicht es den Beteiligten, auf weltweite Ereignisse wie Streiks, ungünstige Wetterbedingungen oder einen Brand in einer Fabrik besser zu reagieren. Die KI kann darauf trainiert werden, über eine Reihe von Szenarien zu berichten und entsprechend dynamisch zu reagieren. In einer Welt mit komplexeren, wettbewerbsintensiveren und potenziell kürzeren Handelszyklen ist es wichtiger denn je, schnell zu reagieren, um die Lieferung und Kontinuität der Lieferkette zu gewährleisten, und KI kann Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.



ChapGPT ist vielleicht nicht die Antwort auf diese spezielle Herausforderung der Lieferkette, aber es vermittelt ein Gefühl dafür, wozu KI in der Lage ist. KI-Tools, die das Verständnis der Lieferkettendynamik in einer komplexen Welt mit sich ständig ändernden Bedingungen unterstützen können, werden vielleicht schon in naher Zukunft und möglicherweise noch in diesem Jahr verfügbar sein.