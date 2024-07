Das Wichtigste zuerst: Die Geschwindigkeit der Entwicklungen in dem Bereich ist einfach unglaublich, allein in den letzten 18 Monaten hat sich wieder so viel getan. Deshalb vergessen wir allerdings leicht, was diese Maschinen nicht leisten können. Im Englischen sind es die drei Cs: Context, Collaboration and Conscience. KI-Modelle können keine Bedeutung aus dem Kontext ableiten, der in so vielen Bereichen der Lieferkette von entscheidender Bedeutung ist, sie können auch nicht ihre Köpfe zusammenstecken, um gemeinsam Herausforderungen anzugehen, etwa bei den Themen Nachhaltigkeit oder Menschenrechte. Und – nein – die Technologie hat auch kein eigenes Bewusstsein.



Aus diesem Grund sollte KI Menschen und ihr Wissen immer ergänzen, nicht ersetzen. Denn richtig leistungsfähig ist vor allem die Kombination aus Mensch und Maschine. Diese Überzeugung spiegelt sich auch in einer Umfrage von Workday wider, in der es 93 Prozent der befragten Führungskräfte wichtig ist, den Menschen in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden.

>>> "Es gibt in jedem Unternehmen Prozesse, die man durch Künstliche Intelligenz optimieren kann"