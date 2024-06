In den letzten Jahren haben sich Lieferkettenengpässe stark gehäuft: Die Corona-Pandemie, Handelskriege und geopolitische Konflikte machen Lieferketten anfälliger für Schocks und Engpässe. Zwar existiert bereits seit 1997 ein globaler Indikator für Lieferkettenstörungen, es fehlte allerdings bislang eine spezifische Einschätzung für Österreich.

>>> ASCII: "Es wird noch die ein oder andere Supply-Chain-Krise brauchen, um wachgerüttelt zu werden"

Das ist nun mit dem vom Supply Chain Intelligente Institute Austria (ASCII) entwickelten Austrian Supply Chain Pressure Index (ASCPI) Geschichte, wie der stellvertretende Direktor des Instituts, Klaus Friesenbichler erläutert: „Der Index fungiert wie ein ‚Blutdruckmessgerät‘ für die Logistik, die den ‚Blutkreislauf der Wirtschaft‘ darstellt.“ Der Index wird alle relevanten Daten zusammenführen, um Lieferengpässe besser quantifizieren und analysieren zu können. Damit hätten heimische Unternehmen nun ein Instrument zur Bewertung und Überwachung des Stressniveaus und möglichen Unterbrechungen. "Wir liefern die Daten und Informationen, die als Entscheidungsgrundlage für Unternehmen und die Politik dienen", so Friesenbichler.



VNL-Obmann und ASCII-Präsident Franz Staberhofer ergänzt: „Wir möchten mit unseren ASCII-Initiativen insbesondere den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik einen konkreten Mehrwert bieten. Der Supply Chain Pressure Index ist ein Beitrag, mit den vielen Einflüssen auf die Lieferketten besser umzugehen. Die Firmen können kurzfristige Maßnahmen setzen, wie die Lagerbestände planvoll anpassen oder alternative Transportmittel nutzen. Bei längeren Stressperioden in den Lieferketten muss die Resilienz in der Lieferketten erhöht werden. Dazu können unter anderem eine Verkürzung der Lieferketten (Nearshoring), Wechsel zu alternativen Lieferanten (Dual-Sourcing), der Aufbau zusätzlicher Hub- und Transportrouten oder Verkehrsträger (Modal-Split) dienen.“

