Inmitten steigender Komplexität und wachsender Anforderungen in den Lieferketten sehen sich Supply Chain Manager mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert. Neben der Sicherstellung eines effizienten Ablaufs von der Beschaffung bis zum Endprodukt müssen sie nun auch die Kriterien des neuen Lieferkettensorgfaltsgesetzes erfüllen. Die Bedeutung eines effektiven Supply Chain Managements als Schlüsselfaktor für das Überleben von Unternehmen nimmt damit weiter zu. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Kostenoptimierung und die Minimierung von Risiken. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wird eine solide Ausbildung und ständiger Wissensaustausch für Supply Chain Manager immer wichtiger.

Das 1. International Supply Chain Community Meeting 2023 wurde daher ins Leben gerufen, um eine Plattform für den Austausch auf hohem Niveau zu bieten. Franz Staberhofer, Initiator des Events, betonte die Bedeutung der Vernetzung und die Rolle der Supply Chain Manager: „Supply Chain Manager sind die bisher oft übersehenen Helden in der Wirtschaft. In ihren Unternehmen vernetzen und gestalten sie. Gefehlt hat bis jetzt eine Community, in der sie das Thema Supply Chain Management vorantreiben. Das 1. ISCCM 2023 hat gezeigt, wie wichtig die Vernetzung dazu ist. Wir haben gemeinsam mit den Teilnehmern einen kraftvollen Weg mit einer Reihe von Projekten und Maßnahmen bis zum 2. ISCCM 2024 festgelegt.“ Er hob hervor, dass das Meeting den Grundstein für zukünftige Projekte und Maßnahmen legte.



Teilnehmer wie Gerhard Mühlhans von RHI Magnesita und Roland Lechner von ALDI SÜD KG hoben die Bedeutung des Meetings für den konkreten Erfahrungsaustausch und die Diskussion gemeinsamer Herausforderungen hervor. Sie betonten auch die Wichtigkeit der Themen Nachhaltigkeit, qualifizierte Mitarbeiter, Technologie, IT und gesetzliche Rahmenbedingungen im Supply Chain Management.



Karl Josef Haussteiner von Vishay Semiconductor (Austria) GesmbH lobte das Event für seinen inspirierenden Austausch zwischen Wissenschaft und Geschäftswelt. Er stellte auch die aktive Beteiligung der SCM-Studenten heraus.



Im Rahmen der Vorbereitungen für das Meeting wurden zudem junge Talente im Bereich Supply Chain Management befragt. Sie betonen die Wichtigkeit von Work-Life-Balance, Home-Office-Optionen, nachhaltigem Handeln der Unternehmen und Identifikation mit den Unternehmenswerten. Organisatorisch sehen sie das Supply Chain Management idealerweise als Stabsstelle direkt unter der Unternehmensleitung.