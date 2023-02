Lieferketten-Manager stehen weltweit unter Druck. Über 90 Prozent von ihnen investierten zwar während der Corona-Krise in ihre Lieferketten, um sie widerstandsfähiger gegen externe Störungen zu machen; doch viele Supply Chain Manager griffen hier zur Adhoc-Maßnahme, nur die Lagerbestände zu erhöhen. Viele setzten auch auf Langfrist-Effekte, indem sie ihre Zuliefererbasis regionalisierten. Das geht aus einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey hervor, für die weltweit über 70 Supply Chain Manager von Unternehmen befragt wurden – zum ersten Mal 2020 und nun wieder 2021.

Die Studie ergab aber auch, dass digitale Technologien heute deutlich häufiger zum Einsatz kommen als zu Beginn der Pandemie – etwa Echtzeit-Monitoring oder auf künstlicher Intelligenz basierende Analytik.

Deutlich ist laut McKinsey der Fachkräftemangel an IT-Experten im Bereich Supply Management. 2021 verfügten nur ein Prozent der befragten Unternehmen über genügend IT-Fachkräfte. "Im Zuge des Digitalisierungsschubs wird der Bedarf an IT-Qualifikationen noch mehr zum Flaschenhals, als er es ohnehin schon gewesen ist", so Vera Trautwein, McKinsey-Expertin für Supply Chain Management und Mitautorin der Studie. "Damit nehmen auch die Handlungsspielräume dramatisch ab." 2020 hatten immerhin noch zehn Prozent der befragten Supply Chain Manager auf ausreichend Experten mit entsprechendem Know-how in ihren Abteilungen zurückgreifen können.