Gemeinsam mit der Boston Consulting Group hat DHL Supply Chain ein nach eigenen Angaben "Projekt im großen Maßstab" im Bereich der generativen KI gestartet. Die erste "maßgebliche" KI-Anwendung ist dabei ein Tool zur Datenbereinigung: Es bereinigt, sortiert und liefert eine erste Analyse der von potenziellen Kunden übermittelten Daten und stellt so sicher, dass die Techniker:innen von DHL anhand von genauen Daten schnell und effizient Logistiklösungen entwickeln können. Dadurch werde nicht nur die Effektivität der Lösungen erhöht, sondern auch die Zeit bis zur Markteinführung erheblich verkürzt, heißt es aus dem Unternehmen.

>>> "Es gibt in jedem Unternehmen Prozesse, die man durch Künstliche Intelligenz optimieren kann"

Die zweite KI-Anwendung unterstützt die Vertriebsteams, indem sie in der Anfangsphase der Angebotserstellung wichtige Informationen bereitstellt. Das Tool ermöglicht eine schnellere Analyse der Kundenanforderungen und versetzt das Vertriebsteam in die Lage, schnell präzisere und personalisierte Angebote zu erstellen, die den individuellen Anforderungen entsprechen. Die Anwendung übernimmt das vorausgehende Datenmanagement, sodass sich die Vertriebsteams gezielter auf die spezifischen Herausforderungen der Kund:innen konzentrieren können.



Darüber hinaus nutzt DHL kommerziell verfügbare Lösungen mit eingebetteter generativer KI, um die Prozesse des Legal Teams und des Kundensupport-Teamst zu unterstützen. Diese Tools können beispielsweise bei der Zusammenfassung von Kundenanfragen oder der Bearbeitung von Rechtsdokumenten helfen und allgemein bei der Lösung von Kundenanfragen unterstützen. Durch den Einsatz von KI in diesen Bereichen steigert DHL Supply Chain die operative Effizienz.

>>> Wie man Künstliche Intelligenz in den Betriebsalltag bringt

"Diese KI-gesteuerten Tools sind nicht nur technologische Neuheiten, sondern praktische Anwendungen, mit denen wichtige Geschäftsprozesse transformiert werden", sagt Sally Miller, Global Chief Information Officer bei DHL Supply Chain. "Wichtig ist auch, dass unsere KI-Anwendungen darauf ausgerichtet sind, unsere Analysefähigkeiten zu verbessern, um tiefere Einblicke zu gewähren und einen größeren Mehrwert für unsere Kunden zu erschließen. Diese Initiativen unterstreichen unser Engagement für eine noch stärkere Kundenorientierung und ermöglichen uns, einen besseren Service für unsere Kunden zu erbringen und ihre Bedürfnisse durch den Einsatz von Spitzentechnologie präziser und effizienter zu erfüllen.



Markus Voss, Global Chief Development Officer bei DHL Supply Chain, erklärt: „Generative KI revolutioniert das Datenmanagement und die Angebotserstellung. Da Daten potenzieller Kunden noch vor der Entwicklung von Logistikkonzepten bereinigt und bewertet werden, können unsere Techniker:innen viel produktiver arbeiten. Genauso hilft uns generative KI dabei, Angebote zu lesen und zu bewerten, sodass wir uns auf die Erstellung maßgeschneiderter Lösungen konzentrieren können. Im Rahmen des Engagements von DHL Group für Innovationen erforschen wir auch KI-Anwendungen in anderen betrieblichen Umgebungen, um die operative Exzellenz weiter zu verbessern.“

Mit Unterstützung von BCG X, der Tech-Build- und Design-Einheit der Boston Consulting Group, hat DHL Supply Chain diese Anwendungsfälle intern entwickelt und sichergestellt, dass sie auf die Bedürfnisse von Kund:innen und Mitarbeitenden zugeschnitten sind. Bei DHL Supply Chain wurde ein spezielles Team für generative KI eingerichtet, um diese aktuellen Anwendungen zu steuern und zukünftige KI-Entwicklungen voranzutreiben.