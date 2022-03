Amazon baut europäischen Luftfrachtbetrieb massiv aus

Amazon Air hat seinen Luftfrachtbetrieb in Europa in den letzten sechs Monaten rapide ausgeweitet. Eine Analyse des Chaddick Institute for Metropolitan Development zeigt, dass der Luftfracht-Bereich des E-Commerce-Riesen seine Flüge in Europa auf durchschnittlich 38 tägliche Flüge im März 2022 ausgeweitet hat, verglichen mit 18 täglichen Flügen im August 2021.



Das Netzwerk in Europa wird von der in Dublin ansässigen ASL Airlines betrieben und umfasst nun neun Standorte: East Midlands, Hannover, Paris CDG, Köln-Bonn, Mailand, Rom, Kattowitz, Leipzig, Barcelona und Madrid.



Die Gesamtflotte von Amazon Air wird bis Ende des Jahres voraussichtlich 100 Flugzeuge umfassen. Den größte Zuwachs an Flügen in Europa konnte Amazon allerdings durch "Partnerflüge" erzielen, doch in beiden Segmenten wuchs Amazon Air: "Flüge mit Amazon Air-registrierten Flugzeugen innerhalb Europas stiegen von 8,2 täglichen Flügen im August auf 18,2 in diesem Monat", heißt es in dem Bericht. "Unsere Analyse zeigt, dass die Zahl der Partnerflüge sogar noch dramatischer gestiegen ist, nämlich von einer Handvoll auf etwa 20 bis 24 Flüge täglich."



Die verkehrsreichsten Standorte von Amazon Air in Europa waren Köln-Bonn - auch ein Drehkreuz für UPS - und Paris CDG, die jeweils durchschnittlich 5,8 Flüge pro Tag verzeichneten. Insgesamt erhöhte die E-Commerce-Airline ihre durchschnittlichen täglichen Flüge von 163,6 Flügen pro Tag im August 2021 auf 187 Flüge in diesem Monat, was einem Anstieg von 14,3 % entspricht.



Laut Bericht ist dieses Wachstum auf die Zunahme der Flüge zu/von den großen Drehkreuzen, insbesondere Cincinnati und Wilmington, Fort Worth, Seattle und San Bernardino sowie auf die bereits erwähnten innereuropäischen Strecken zurückzuführen. "Für den Rest des Jahres 2022 erwarten wir ein ähnliches Wachstum wie in der zweiten Hälfte des letzten Jahres, das für Amazon Air eine aufregende Zeit war", so die Autoren des Berichts, Joseph Schwieterman, Borja González Morado und Abby Mader.



Das jährliche Wachstum der Flugaktivität dürfte bei etwa 20-24 Prozent liegen, was zwar etwas langsamer als in der jüngsten Vergangenheit, aber immer noch beeindruckend sei. "Obwohl exponentielles Wachstum der Vergangenheit angehören mag, könnte die Flotte von Amazon Air, die derzeit 88 Flugzeuge umfasst, bis Ende des Jahres auf über 100 Flugzeuge anwachsen, was in Anbetracht der gegenwärtigen leichten Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und des dramatischen Anstiegs der Kerosinkosten eine bemerkenswerte Leistung darstellt", so die Autoren.



Im Bericht heißt es weiter: "Obwohl unsere Vorhersage vor etwa 20 Monaten, dass Amazon Air bis 2028 über 200 Flugzeuge verfügen würde, spekulativ war, halten wir sie nach wie vor für angemessen. Sie könnte sogar konservativ sein, wenn man bedenkt, dass Amazon Air jetzt Turboprop-Flugzeuge erwirbt und dass, wenn man das Partnernetzwerk mit einbezieht, es bereits mehr als 110 Flugzeuge sein könnten, die regelmäßig im Einsatz sind."



Sie sagten auch voraus, dass Amazon Air B777-Frachtflugzeuge erwerben könnte, wenn es in den Interkontinentalverkehr expandiert. Dem Bericht zufolge könnten die Flugzeuge zu Flügen vom Pazifik zu den Drehkreuzen in Riverside und San Bernardino führen, auch wenn sich die vollen Auswirkungen möglicherweise erst Mitte 2023 oder später zeigen werden.