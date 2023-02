Wie kann die Zustellung auf der letzten Meile umweltfreundlich, schnell und unkompliziert für Logistiker und Endkund:innen erfolgen? Experten aus verschiedenen Branchen haben im Rahmen einer wissenschaftlichen Delphie-Studie ihre Einschätzungen dazu abgegeben, welche Entwicklungen in Zukunft wahrscheinlich eintreten werden.



Dabei wird vor allem Flexibilität im Vordergrund stehen, so die Einschätzung der Studie. Wahrscheinlich ist, so die Studie, dass sich Kund:innen individuelle Zustelloptionen wünschen, die sich ihrem Alltag anpassen, und bereit sind, zu diesem Zweck persönliche Daten preiszugeben. Logistikdienstleistende täten also gut daran, schon jetzt ihre Serviceangebote zu erweitern, um sich auf individuelle Wünsche einzustellen. Außerdem sollten Lieferant:innen Wert auf eine möglichst umweltfreundliche Lieferung legen, empfehlen die Studien-Autoren.



Auch Nachhaltigkeit wird, wie auch heute schon, in Zukunft ein nicht mehr wegzudenkender Faktor bei der letzten Meile der Zustellung sein. Als Lieferwagen werden bis 2040 voraussichtlich ausschließlich E-Fahrzeuge genutzt, die mit nachhaltig erzeugtem Strom fahren. Außerdem gehen die Experten davon aus, dass in Innenstädten verstärkt Lastenräder zum Einsatz kommen werden.



Dass neue Technologien die klassischen Zustellungsmöglichkeiten vollständig ersetzen, ist nicht abzusehen. Es gibt zwar Verwendungsmöglichkeiten für Drohnen und Roboter, doch bleiben diese eingeschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass Drohnen zum Beispiel besser in ländlichen Regionen eingesetzt werden können als in Innenstädten. Und Roboter, die nur einen begrenzten Radius haben, werden wahrscheinlich eher in campusähnlichen Strukturen zum Einsatz kommen.



Die Experten gehen davon aus, dass das Modell der Zukunft Paketstationen sind: Ein gut ausgebautes Netzwerk an stationären Paketstation – ergänzt durch autonom fahrende Packstationen – erlaubt Logistikdienstleistenden, auf die Wünsche ihrer Kund:innen einzugehen. Die Stationen können flexibel beliefert werden, auch nachts, was zur Entspannung der Verkehrslage in Innenstädten beitragen kann.



Das Fazit der Studie: Bewährte Zustellwege bleiben sehr wahrscheinlich bestehen, allerdings mit Augenmerk auf Umweltfreundlichkeit. Der Sektor werde sich allerdings durch neue Technologien und dem Trend zur individualisierten Zustellung stärker segmentiert wird: Je nach Waren, Kundenwünschen und Liefergebiet werden sich unterschiedliche Zustellarten etablieren.

