Dachser ist auch in Volksschulen aktiv. Warum?

Wir gehen einmal im Jahr kurz vor den Ferien in die Volksschulen. Da gibt es im dritten Schuljahr das Thema Verkehrserziehung, und gemeinsam mit der WKO haben wir eine Doppelstunde, in der wir Risiken und Möglichkeiten mit dem LKW zeigen und auch besprechen, wozu Logistik und LKW überhaupt gut sind. Alle Schüler und Schülerinnen sitzen dann auch in einem LKW, um zu sehen, was man als LKW-Lenker alles sieht - oder eben nicht sieht. Wir schaffen es oft, eine ganze Schulklasse in den toten Winkelecken zu verstecken, um klarzumachen, dass nicht der LKW selbst sieht, sondern der Mensch im LKW sehen muss. Das machen wir sehr spielerisch, und es ist immer ein sehr schönes Event. Grundsätzlich sind wir aber an unterschiedlichen Touchpoints im Zuge der Schulzeit unterwegs: Volksschule, auch das Poly habe ich schon genannt, und wir sind auch an Handelsakademien und Handelsschulen, um zu zeigen, welche logistischen Berufe es gibt, warum sie im Welthandel wichtig sind und welche Kompetenzen es dazu braucht. Wir brauchen im Gegensatz zu Berufen wie Friseur, Mechaniker, etc. länger, um unsere Berufsbilder verständlich zu machen, deshalb ist es gut, Schüler/innen in den LKW, ins Büro zu holen oder zu erklären, dass wir dafür sorgen, dass im Lebensmittelregal keine Gummistiefel stehen oder umgekehrt.

Dachser scheint kein Problem zu haben, geeignete Lehrlinge oder überhaupt Mitarbeiter zu finden.

Die meisten unserer Mitarbeiter sind ehemalige Lehrlinge. In diesem Jahr haben zehn Kandidaten gestartet, letztes Jahr zwölf. Damit können wir im Wesentlichen unsere normale Fluktuation, aber vor allem auch unser Wachstum abdecken. Ich würde sagen, wir decken sicher 80 Prozent unseresBedarfs über eigens Ausgebildete ab. Wir sind auch ein recht komplexes Unternehmen, es sind viele Rädchen, die im Hintergrund ineinander greifen, da brauchen wir eine gewisse Zeit, um diese Komplexität verständlich zu machen. Insofern ist es für Quereinsteiger auch oft herausfordernd nachzuvollziehen, wie alle Stellschrauben wie ineinander greifen. Je nach Bundesland tun wir uns leichter oder schwerer, geeignete Kandidaten zu finden. Viele unterschiedliche Wege zu gehen hat sich jedenfalls als hilfreich erwiesen. So auch unser Empfehlungsmanagement, in dem Mitarbeiter - oft selbst Lehrlinge - künftige Kollegen vorschlagen.

Wie wird sich die Ausbildung bei Dachser verändern, wie adressieren Sie neue Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Elektromobilität in der Ausbildung?

Elektromobilität ist natürlich ein Thema für die Lehre bei unserem Berufskraftfahrer-Ausbildungsberuf. Es gibt viele neue Kompetenzen zu erlernen. Grundsätzlich wollen wir den klassischen Abteilungsrundlauf modularer aufbauen und “Business Capabilities”, also Grundfähigkeiten, die das Unternehmen braucht, vermitteln und erkennen, in welchen Abteilungen ich sie lernen kann und wie lange ich vermutlich dafür brauchen werde. Ich gehe quasi mit einem Paket an Forschungsthemen in die Abteilung und habe einige Tage Zeit, um sie zu erlernen, bevor ich die Abteilung wechsle. So kommen die Kandidaten häufiger in jede Abteilung, aber immer mit anderen Forschungsthemen. Da sind wir gerade am Ausprobieren. Wir sehen, dass dieser modulare Ansatz auch in akademischen Ausbildungen funktioniert: Es gibt Basics und Spezialisierungen – modular aufgebaut, je nachdem, was die Kandidaten interessiert bzw. worauf sie sich spezialisieren möchten. Da entwickeln wir uns sukzessive hin, denn es gibt viele Tätigkeiten, die wir heute häufiger machen als in fünf Jahren. Denken wir etwa an Bots oder Prozessautomation, wo ein angelernter Algorithmus repetitive Tätigkeiten übernimmt. Das berücksichtigen wir natürlich in neuen Ausbildungskonzepten. Damit müssen sich jetzt alle Ausbildungsbetriebe sukzessive befassen, die eine gewisse Dynamik haben – ein Neudenken oder ein Umbau ist sozusagen für alle dran. Unser Ansatz ist es eben, in Richtung Unternehmensfähigkeiten zu gehen und weg von der klassischen Abteilungssicht. KI selbst testen und implementieren wir in unterschiedlichen Unternehmensbereichen aktuell. Gerade im Wissensmanagement gehen wir gerade wichtige Schritte.