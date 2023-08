Während der gängigste Ansatz die Automatisierung von Hub-to-Hub-Autobahnrouten ist, konzentrieren sich einige Entwickler stattdessen auf die Automatisierung von Kurzstreckenlieferungen, den Einsatz automatisierter Folgefahrzeuge in Lkw-Konvois oder auf unbemannte Transporte in Logistikhallen oder Industrieanlagen.



In einigen Fällen hat die kommerzielle Einführung von autonomen Lkw bereits begonnen. So hat Gatik im August 2021 den vollständig fahrerlosen Betrieb auf einer Kurzstrecken-Lieferroute für Walmart aufgenommen und Fracht auf öffentlichen Straßen in Arkansas zwischen einem Logistikstandort und einem Supermarkt transportiert.



In Japan hat TuSimple Holdings mit autonomen Testfahrten der Stufe 4 auf einem Frachtkorridor in Japan, dem Tomei Expressway, begonnen. Er ist eine der wichtigsten Verbindungen für den Güterverkehr und verbindet Tokio, Nagoya und Osaka.



"Die selbstfahrende Technologie ist eine vielversprechende Lösung für das Problem des Fahrermangels in der japanischen Logistikbranche", so Cheng Lu, CEO von TuSimple. "Wir sind bestrebt, aktiv Geschäftspartnerschaften mit lokalen Unternehmen aufzubauen und eine Technologie zu entwickeln, die den lokalen Kundenanforderungen gerecht wird."



Das japanische Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation berichtete im Jahr 2022, dass 45,2 Ürpuemt der Lkw-Fahrer im Land 50 Jahre oder älter sind. Berichten zufolge plant die japanische Regierung, bis 2024 auf einigen Abschnitten des Tomei Expressway eine selbstfahrende Fahrspur einzurichten und 2026 den kommerziellen Betrieb von autonomen Lkw der Stufe 4 zu erlauben.



Saudi-Arabien wiederum plant den Bau der intelligenten Stadt Neom, in der die Bewohner auf autonome Fahrzeuge der Stufe 4 angewiesen sein werden, die sie an ihre Ziele bringen. Dies betrifft allerdings den Personen- und nicht den Güterverkehr.



Auch im Vereinten Königreich werden autonome Fahrzeuge der Stufe 4 auf öffentlichen Straßen getestet. In Deutschland läuft hingegen das Projekt Atlas L4, an dem auch etwa der deutsche Zulieferer Knorr-Bremse beteiligt ist. In einem Interview mit NFZ-Messe.com erklärt Vorstand Bernd Spies etwa, dass sich automatisiertes Fahren regional unterschiedlich entwickle: "Der Trend ist vor allem in Nordamerika ungebrochen. Der hohe Aufwand der OEMs in Europa im Bereich der Emissionsreduktion reduziert den Fokus beim Automatisierten Fahren derzeit etwas. Das steigende Transportvolumen und der weltweite Fahrermangel wirken dennoch als Treiber. Wir werden das Automatisierte Fahren voraussichtlich in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre zuerst in Nordamerika und Asien bei Nutzfahrzeugen sehen – vorerst im Hub-to-Hub-Verkehr oder in geschlossenen Bereichen."



Das Projekt Atlas L4 bündle etwa "in bisher einzigartiger Weise", so Spiehs, die Expertise von Industrie, Wissenschaft und Infrastrukturbetreibern zu einem ganzheitlichen Ansatz für den Betrieb autonomer Fahrzeuge auf öffentlichen Autobahnen und Schnellstraßen. Atlas-L4 soll zeigen, dass der Einsatz von Level-4-automatisierten und damit von fahrerlosen Fahrzeugen auf der Autobahn machbar ist, und so die Basis für innovative Transport- und Logistikkonzepte legen.