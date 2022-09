Die US-amerikanische Super T Transport ist spezialisiert auf temperaturgeführte Transporte und verfügt über eine Flotte, die laut Berger Logistik zu den am schnellsten wachsenden im Westen der Vereinigten Staaten zählt.



Damit verfügt Berger Logistik nun über eine Firmenzentrale in Idaho und Niederlassungen in Arizone und Utah. Die Geschäfte würden von den dortigen Mitarbeitern und dem bestehenden Managementteam fortgeführt, heißt es. Auf Anfrage von dispo gab es keine weiteren Informationen, die Geschäftsführung stehe für keine weiteren Statements zur Verfügung.

„Die Expansion in die USA ist ein echter Meilenstein in unserer über 60-jährigen Firmengeschichte“, so Geschäftsführer Erhard Stadler. „Mit der Übernahme von Super T Transport setzen wir unseren internationalen Wachstumskurs weiter fort. Super T Transport verfügt als starkes, regionales Transportunternehmen nicht nur über eine eigene Flotte und Fahrer für ein breites Kundenportfolio, sondern bringt auch umfassende Kenntnis der lokalen Märkte, ein hervorragendes Netzwerk und langjährige Erfahrung im Bereich der Straßenfrachtdienste mit. Idaho Falls, Hyrum und Phoenix sind vielversprechende Standorte, um von dort aus die Marktposition von Berger Logistik in den USA auf- und auszubauen.“