Cargo-Partner fährt Rekordumsatz ein

Nachdem der heimische Transport- und Logistikanbieter Cargo-Partner im Jahr 2020 zum ersten Mal die Milliardengrenze beim weltweiten Umsatz überschritten hat, konnte das Unternehmen mit 2021 eine weitere Umsatzsteigerung verzeichnen: Gegenüber dem Vergleichszeitraum legte der Umsatz 2021 um 72 % zu und erreichte über 1,8 Milliarden Euro.



Im FCL-Schienentransport konnte Cargo-Partner das Transportvolumen im vergangenen Jahr auf 15.000 TEU steigern, was einem Zuwachs von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im LCL-Bereich stiegen die Volumen beim Bahntransport von 66.000 auf 110.000 m³ an.



Aufgrund des Ukraine-Konflikts ist der Service über die Neue Seidenstraße derzeit suspendiert und man bietet alternativ den „Adria Express Service“ zwischen Asien und Koper sowie maßgeschneiderte Charterlösungen an. Auch bei den Seefrachttransporten verzeichnete man trotz angespannter Marktsituation einen Rekordwert von 318.000 TEU.

Cargo-Partner konnte mengenmäßig in allen Bereichen ein- oder zweistellig wachsen, der größte Umsatztreiber waren aber die historisch hohen Frachtpreise. Das stärkste Wachstum zeigte sich im Bereich Luftfracht, wo die Tonnage im Jahr 2021 von über 180.000 t auf knapp 240.000 t anstieg – ein Zuwachs von über 32 Prozent, der sich vor allem durch das umfangreiche Angebot an Charter- und Emergency-Lösungen erklären lässt, welche seit einiger Zeit verstärkt von Kunden nachgefragt werden.



Das erweiterte Angebot an Straßentransport- und Lagerlösungen schlug sich 2021 mit einem Wachstum von 19,3 Prozent im Bereich Trucking/Logistics zu Buche. Die weltweite Lagerfläche hat sich von 260.000 m² auf mehr als 280.000 m² vergrößert, wobei Cargo-Partner unter anderem in Deutschland, Kroatien, Slowenien, China und Thailand in neue Lagerkapazitäten investiert hat. Dieses Wachstum schlägt sich auch in der Mitarbeiteranzahl nieder: Im Jahr 2021 hat Cargo-Partner weltweit über 500 neue Mitarbeiter eingestellt und beschäftigt aktuell 3.900 Personen in 40 Ländern.