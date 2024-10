Das Dachser Logistikzentrum Wien beliefert vom Standort in Himberg aus die 5,3 km lange Wiener Ringstraße im 1. Bezirk (Innere Stadt) emissionsfrei. Dafür sind drei batteriebetriebene Elektrofahrzeuge im Einsatz, zwei Fuso eCanter und ein Quantron E-Lkw, die zum Eigenfuhrpark gehören. Den Strom für die drei Fahrzeuge bezieht Dachser in Himberg ausschließlich aus erneuerbaren Energien, denn neben den Elektrofahrzeugen investierte die Niederlassung in Himberg in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Umschlaghalle.

Die zwei Fuso eCanter mit jeweils 18 Palettenstellplätzen und der Quantron E-Lkw mit acht Palettenstellplätzen hätten sich dabei für die Innenstadtbelieferung durch ihre Reichweite von rund 250 km als echte Alternative zum konventionellen Dieselfahrzeug bewiesen. „Wir freuen uns, einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres langfristigen Ziels von Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen bei Dachser zu machen und mit unseren emissionsfreien Lieferungen zur Verbesserung der Luft- und Lebensqualität in Wien beizutragen. Die Integration emissionsfreier Technologien in unsere Logistikprozesse zeigt, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können“, sagt Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics Dachser Österreich.

Dachser Austria hat bereits im Juni dieses Jahres die Absichtserklärung für das Projekt „Zero Emission Transport“ unterzeichnet, das von der Wirtschaftskammer Wien initiiert wurde. Mehr als 30 Unternehmen aus verschiedenen Branchen sind an diesem Pilotprojekt beteiligt, das die Umsetzung emissionsfreier Logistik in der Stadt vorantreibt.