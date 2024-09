Um die (Kosten-) Effizienz der Batterieladung für den Schwerlastverkehr zu erhöhen, haben Trailer Dynamics, DB Schenker und CATL eine Initiative gestartet, um die Battery Swapping Technology (BST) für elektrifizierte Trailer in Europa einzuführen. Eine Machbarkeitsstudie beschäftigt sich mit der Einrichtung und Umsetzung von Batteriewechselstationen, um den künftigen Bedarf an elektrifizierten Anhängern und E-LKW in Europa zu decken und die Grundlage zu schaffen, um einen schnellen und effizienten Austausch von Batterien zu ermöglichen und so die Reichweite und Betriebszeit von Elektrofahrzeugen im europäischen Transportsektor erhöhen.

>>> Powerbanks für elektrische schwere Nutzfahrzeuge als Game Changer?

Dabei bringen die Unternehmen unterschiedliche Vorteile ein: Trailer Dynamics bietet eine Lösung für den elektrischen Antriebsstrang, die darauf abzielt, den Dieselverbrauch und die CO2-Emissionen zu senken und dazu beizutragen, die Reichweite künftiger Elektro-Lkw und -Sattelzugmaschinen zu erhöhen. DB Schenker bringt sein Netzwerk und Erfahrung im Logistikmanagement ein und CATL das Wissen im Bereich der Elektrochemie und eine Plattform für die Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Batterien.



"Die Batterietausch-Technologie wird eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Ladeinfrastruktur spielen und den Markthochlauf des emissionsfreien Schwerlastverkehrs speziell in Europa unterstützen", sagte Wolfgang Janda, Executive Vice President von DB Schenker Europe. "Dieses Projekt ist ein klares Bekenntnis von DB Schenker zu einer emissionsarmen und effizienten Transportindustrie in Europa."



CATL wird sein Fachwissen über Batterien an das eTrailer-Konzept anpassen und wesentliche technische Daten für die Konstruktion der Batteriewechselstationen bereitstellen. TD wird die mechanische und elektrische Integration der austauschbaren Batterien in die eTrailer-Systeme überwachen und Prototypen von eTrailern zur Prüfung bereitstellen. DB Schenker wird geeignete Standorte für die Erprobung der Battery Swapping Stations ermitteln und eine vorausschauende Karte mit potenziellen Standorten in ganz Europa erstellen.



"Wir freuen uns, unsere Technologie und Erfahrung mit der Branchenkenntnis und dem operativen Know-how von DB Schenker und Trailer Dynamics zu kombinieren, um den Übergang zum emissionsfreien Transport in Europa zu beschleunigen", sagte Akin Li, Executive President of Overseas Business von CATL. TD-CEO Abdullah Jaber ergänzt: "Die Batteriewechsel-Technologie hat das Potenzial, die Betriebszeit unserer Fahrzeuge zu maximieren und die CO2-Emissionen in ganz Europa zu reduzieren."



Der Kreis der an diesem Projekt beteiligten Unternehmen wird sukzessive um weitere Logistikunternehmen, Energieversorger und Dienstleister erweitert.