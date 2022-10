Drei Hauptgründe gaben Flottenmanager für die Umstellung auf elektrisch betriebene LKW an. Dazu zählen Umweltaspekte, 37 Prozent der Fuhrparkmanager nennen Umweltbelange als Hauptgrund für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge.



Auch der Total Cost of Ownership wurde häufig von den Befragten genannt. Da es keine Richtlinien von Regierungsstellen gibt, prognostiziert der International Council of Clean Transportation

(ICCT), dass die Gesamtkosten für den Besitz eines eTrucks in den Niederlanden frühestens 2025 unter die Kosten für Dieselfahrzeuge fallen werden, andere Länder hinken in den jeweiligen Zeitplänen hinterher.



Da jedoch Anreize zur Senkung der Gesamtbetriebskosten von E-Lkw bestehen, darunter die Eurovignetten-Richtlinie und potenzielle Kaufprämien, die in Aussicht gestellt werden, nehmen Flottenmanager die Entwicklung der Branche zur Kenntnis. Ganz zu schweigen davon, dass in ganz Europa die Preise für Benzin und Diesel in den letzten zwölf Monaten in die Höhe geschossen sind. 36 Prozent geben an, dass die hohen Kraftstoffpreise der Hauptgrund für die Elektrifizierung des Sektors sind.



Auch der Druck der Wettbewerber ist für 38 Prozent der Befragten der Hauptantrieb für den Übergang zu Elektro-Lkw. Dabei gibt es natürlich noch andere Faktoren, die sich auf die Umstellung auf Elektrofahrzeuge auswirken, wobei viele Flottenmanager (31 Prozent) Gewinn- und Kostengründe als Hauptgrund angaben.