Ein etwas anderes E-Fahrzeug haben Arcimoto und Faction entwickelt: Es kommt mit drei anstatt vier Räder aus und ist daher auch eine Spur kompakter. Der Faction D1 sei ein fahrerloses Lieferfahrzeug der nächsten Generation auf Basis der Arcimoto-Plattform, heißt es in einer Aussendung. Ausgestattet mit den DriveLink- und TeleAssist-Technologien von Faction kombiniert das komplett fahrerlose Gefährt Autonomie mit menschlicher Teleoperation. Das fahrerlose Fahrzeugsystem behält eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und einer Reichweite von knapp über 160 Kilometer bei, während es bis zu 225 Kilogramm Fracht transportiert. kann.



"Skalierbare fahrerlose Fahrzeugsysteme erfordern eine Entwicklung vom Fahrgestell aufwärts, und durch die Nutzung der Arcimoto-Plattform können wir unser fahrerloses System viel schneller entwickeln als mit herkömmlichen Fahrzeugdesigns", sagte Ain McKendrick, CEO von Faction. "Das Endergebnis wird ein hocheffizientes fahrerloses Lieferfahrzeug sein, das die Umweltbelastung reduziert und die Kosten für lokale und Last-Mile-Lieferflotten senkt."



Vor allem bei Fahrten in Städten, die im Durchschnitt höchstens acht Kilometer lang sind, könne Faction D1 zu erheblichen Kosteneinsparungen gegenüber bestehenden Transportlösungen führen und auch die Effizienz deutlich steigern und Kohlendioxidemissionen verringern.



Der D1 ist mit Sensoren und Sicherheitssystemen ausgestattet und verfügt über einen konfigurierbaren Frachtraum, der sowohl für spezielle Nutzlasten als auch für den allgemeinen Flotteneinsatz genutzt werden kann. Mit voraussichtlichen Kosten von weniger als 2 US-Dollar pro Meile für fahrerlose Zustellungen wird der D1 für verschiedene Anwendungsfälle äußerst wettbewerbsfähig sein.



In diesem Jahr sollen die ersten Pilotkundenversuche starten. Mark Frohnmayer, Gründer und CEO von Arcimoto, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit dem Faction-Team zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung fahrerloser Fahrzeuge auf der Arcimoto-Plattform zu unterstützen. Mit der gemeinsamen Mission, hocheffiziente Elektrofahrzeuge in großem Maßstab einzusetzen, wird die Markteinführung des fahrerlosen D1 die Logistik auf der letzten Meile entscheidend verändern."