Anfang 2019 hatten bereits fast 20 Länder den elektronischen Frachtbrief eingeführt – inklusive etwa die Türkei, der Iran oder Moldawien. Im April 2022 war es auch in Deutschland so weit, ab August 2024 soll in ganz Europa die „eFTI-Verordnung EU 2020/1056“ eingeführt werden (eFTI steht für Electronic Freight Transport Information bzw. Elektronische Frachtbeförderungsinformationen).



Damit will die EU den Papiermassen in der Transportlogistik ein Ende machen, indem die Übermittlung von Informationen zwischen Unternehmen und Behörden elektronisch erfolgt. Diese gilt auf allen Transportwegen und erstreckt sich deshalb auf den Straßengüterverkehr, See- und Binnenschifffahrt, Schienengüterverkehr und Luftfracht. Spätestens ab August 2024 müssen also die Behörden der EU-Mitgliedsstaaten in der Lage sein, gesetzlich vorgeschriebene Transportinformationen elektronisch zu empfangen. Für Unternehmen könnte es ab 2029 verpflichtend werden.