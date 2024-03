Die Geschichte der Freistädter Braucommune ist einzigartig: Im Jahr 1363 verlieh Herzog Rudolf IV das Braurecht an die Bürger der Stadt. 1770 schlossen sich die Bewohner der 149 Innenstadthäuser zur Braucommune zusammen und errichteten gemeinsam das noch heute genutzte Brauhaus. Auch 250 Jahre später sind diese 149 Häuser weiterhin fest mit dem Besitzanteil an der Brauerei verbunden. „Die Brautradition von Freistadt ist tief verwurzelt, und die Brauerei ist seit jeher das Herzstück der Gemeinschaft. Doch die Zeiten ändern sich, und mit ihnen auch die Anforderungen an die Logistik“, sagt Paul Steininger, Geschäftsführer der Braucommune.



Nun übernimmt der vollelektrisch angetriebene Mercedes-Benz eActros die regionale Auslieferung des Freistädter Bieres. Die Touren sind optimal auf seine Reichweite von 300 Kilometern abgestimmt, wobei täglich zwölf Kunden in Wels beliefert und das Leergut zurückgebracht wird.



Josef Tröbinger, Fuhrparkleiter der Braucommune, erläutert die Entscheidung: "Mit 18 eigenen Lkw, fast alle von Mercedes-Benz, und jetzt dem ersten von drei in der FFG-Förderung beantragten eActros, ist die Braucommune auf dem Weg zu einer emissionsfreien Flotte. Die kurzen Strecken und die perfekte Infrastruktur für Elektrofahrzeuge machen den eActros 300 zur idealen Wahl.“

Komplettiert wird das Konzept mit der hauseigenen Infrastruktur: Auf dem Dach des unternehmenseigenen Logistikzentrums ist eine 500 kW Peak PV-Anlage installiert. Weitere 200 kW werden direkt in der Brauerei gewonnen. Dadurch kann rund ein Drittel des Strombedarfs der Braucommune selbst gedeckt werden. „Ich glaube, dass der E-Lkw eine Zukunftstechnologie darstellt, die es wert ist, getestet zu werden“, betont Tröbinger.



Große Freude mit seinem neuen Arbeitsgerät hat auch Mario Leitner, der Fahrer des brandneuen eActros 300: „Die ersten Kilometer mit dem Elektro-Lkw waren großartig. Die leise Fahrt, die perfekte Leistung, die Rekuperation beim Bremsen und die angenehme Lenkung machen jede Tour zu einem Genuss.“