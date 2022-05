DB Schenker will mit dem Möbelgigant Ekornes und dem Schiffskonstrukteur Naval Dynamics sowie Kongsberg und Massterly die traditionellen Feederschiffe ersetzen, die entlang der norwegischen Küstenlinie um Ikornnes und Ålesund eingesetzt werden. Der neue autonome und elektrische Short-Sea-Containerfeeder basiert auf dem Konzept der NDS AutoBarge 250 von Naval Dynamics, das in Zusammenarbeit mit Kongsberg und Massterly entwickelt wurde.



Das Schiff wird zwischen Ekornes' eigenem Hafen, Ikornnes, und dem Hafen von Ålesund verkehren, der die wichtigsten Seefrachthäfen Europas bedient. Das Schiff wird die 43 km (23 Seemeilen) lange Strecke in drei Stunden bei einer Geschwindigkeit von 7,7 Knoten zurücklegen. Das Schiff wird 50 Meter lang sein und kann 300 Tonnen Fracht befördern. Es ist vom Kiel an für einen autonomen und emissionsfreien Betrieb ausgelegt. Es wird ohne Besatzung fahren, aber von Mitarbeitern des Remote Operation Center (ROC) von Massterly überwacht und gesteuert werden, zu deren Team zertifizierte Nautiker und Schiffbauingenieure gehören.



Die geplante Zwei-Wege-Datenkommunikationslösung zwischen dem Schiff und dem ROC ist dazu bestimmt, den Seefrachtsektor erneut zu verändern.