Die Deutsche Flugsicherung (DFS) und Droniq, eine Beteiligung der DFS haben im letzten Jahr getestet, wie Drohnenflüge schnell, sicher und ohne langen Genehmigungsaufwand auch außerhalb der Sichtweite des Drohnenpiloten möglich sein können. Nun will sich das deutsche Verkehrsministerium an die praktische Umsetzung der Empfehlungen aus dem Projekt machen.



Das Hamburger Reallabor habe wichtige Fragen zur Einrichtung so genannter "U-Spaces" geliefert, so der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing. Mit "U-Space" ist ein räumlich abgegrenzter Luftraum gemeint, in dem der Idee nach spezielle Regeln und Verfahren den Drohnenverkehr koordinieren.



Mit U-Space-Gebieten können Drohnen nach Angaben von Droniq sicher in den Luftraum integriert werden - auch im Zusammenspiel mit der bemannten Luftfahrt. "Das ermöglicht einen regulären Einsatz von Drohnen, etwa in der Logistik, der Landwirtschaft, für die Versorgung schwer erreichbarer Gebiete oder den Transport von lebenswichtigem medizinischem Equipment."



Zu den Droniq-Vorschlägen zählt die Empfehlung, zunächst U-Space-Gebiete in Modellregionen einzurichten, um weitere Erfahrungen bei deren Umsetzung und Betrieb zu sammeln. "Hierfür empfehlen Droniq und die DFS komplexe Lufträume mit regem unbemanntem und bemanntem Flugverkehr, etwa Großstädte mit Flughafenanbindung", heißt es in der Mitteilung. Mit zunehmender Erfahrung könnten dann weitere Drohnen-Lufträume eingeführt, ausgedehnt oder miteinander verknüpft werden.

