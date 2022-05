FEPORT fordert Notfallpläne der EU für aktuelle Schiffsstaus

Für die Terminals der europäischen Seehäfen und die Versorgungs- und Logistikketten der EU werden die Auswirkungen der Situation in Shanghai ganz offensichtlich enorm sein, so FEPORT. Die Gefahr von Staus und Störungen sei sehr groß, wenn diese Schiffe in großem Umfang Häfen und Terminals in der EU ansteuern und anlaufen.



"Es ist dringend notwendig, sich darauf einzustellen und sich zu organisieren. Interessenvertreter von Reedereien, Hafenbehörden, Seehafenterminals, Verladern, Spediteuren, Lotsen, Schleppern, Binnenschifffahrtsunternehmen, Eisenbahnunternehmen, Straßentransportunternehmen usw. sollten sehr bald unter der Schirmherrschaft der EU-Kommission zusammenkommen, um zu erörtern, wie wir uns einzeln und gemeinsam vorbereiten können, um einen 'Albtraum' für die Logistik- und Lieferketten in der EU zu vermeiden, da andernfalls die Verbraucher und Unternehmen in der EU benachteiligt werden", so FEPORT-Generalsekretärin Lamia Kerdjoudj-Belkaid.



"Nach COVID-19, dem Ever-Given-Zwischenfall, der Überlastung in anderen Regionen der Welt, der anhaltend geringen Zuverlässigkeit der Fahrpläne und den Folgen der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland können die Terminals der EU-Häfen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) nicht noch einmal der "Puffer" sein, der alle Erschütterungen und den Druck auffängt, der sich aus der Situation in Shanghai ergibt. Wir brauchen Verpflichtungen von allen Parteien, um uns auf die Situation einzustellen, die die europäischen Häfen in 8 bis 12 Wochen betreffen wird", so die Generalsekretärin abschließend.