Der langjährige Geschäftsführer von Schachinger Paketdienst, Roland Glöckl, tritt Ende September 2024 in den Ruhestand und übergibt bis dahin seine Agenden sukzessive an seinen Nachfolger Christian Teply.



Dieser war zuletzt Geschäftsführer von nox Austria, einem Premiumdienstleister, der sich u.a. auf die Zustellung von Ersatzteilen in der Nacht spezialisiert hat. Die Berufslaufbahn des Oberösterreichers startete 1990 bei der DHL Express (damals Transoflex), wo er den Bereich Operations von der Pike auf erlernte und bis 2006 verschiedenen Führungspositionen bekleidete. Bei nox war er ab 2006 als Manager Business Excellence tätig, bevor er die Position des Country Operations Managers und dann den Bereich Vertrieb, Marketing und Kundendienst übernahm. 2014 wurde er in die Geschäftsführung der nox Austria berufen.

Der scheidende Geschäftsführer Roland Glöckl baute seit seinem Einstieg bei Schachinger 1992 den Paketdienst als eigenständige Dienstleistung in Österreich wesentlich mit auf und gestaltete als Teil des Managementteams der Schachinger Gruppe die Gesamtentwicklung der Schachinger Logistik Holding mit. Als Geschäftsführer von Schachinger Logistik Service entwickelte er die Bereiche TRC und Techlog und etabliert sie für temperaturgeführte Pharmadistribution und technische Spezialtransporte. Dieser Bereich der SLS ist Teil der Branchenlogistik GmbH und bleibt Günther H. Gfrerrer – Mitglied des Schachinger Logistik Holding Management Teams – zugeordnet.