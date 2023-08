Wie schon Anfang Mai vereinbart, übernimmt der deutsche Logistikdienstleister Gais nun nach der Zustimmung der Kartellbehörden 66 Prozent von Quehenberger Logistics, vormals Augustin Quehenberger Group GmbH. Das sei die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte, wie Hans-Wolfgang Geis und Jochen Geis, geschäftsführende Gesellschafter der Geis Gruppe, bekannt geben.



„Geis ist bei den Themen Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit sehr gut aufgestellt, während wir bei Quehenberger in Sachen Digitalisierung und künstliche Intelligenz sehr weit entwickelt sind, erklärt Christian Fürstaller, CEO und Miteigentümer von Quehenberger Logistics. „Gemeinsam werden wir nun das Beste aus beiden Unternehmen zusammenbringen und weiterentwickeln.“



Für Geis und Quehenberger sind nun insgesamt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 200 Standorten in 13 Ländern tätig und erwirtschaften einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro.

Lesen Sie auch: M&A in Transport und Logistik fallen auf Zehn-Jahres-Tief >>