Im vierten Quartal 2022 haben sich globale Lieferzeiten etwas verkürzt, wie E2open Parent Holdings mit dem aktuellsten Ocean Shipping Index zeigt. Der datengestützte Bericht gibt Einblicke in den weltweiten Warenverkehr sowie die wichtigsten Frachtrouten zwischen Asien, Europa und Nordamerika.



Demnach beträgt die Zeitspanne von der ersten Buchung bis zur Abfertigung im Zielhafen weltweit durchschnittlich 63 Tage. Das bedeutet einen Rückgang um acht Tage gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.



Der Index listet dabei auch die wichtigsten Häfen, die zur Verbesserung der Exportzeit beitrugen: Das sind Tuticorin (Indien), Valparaiso (Chile), Los Angeles (USA), Vancouver (Kanada) und Jeddah (Saudi-Arabien).



Bei Exporten von Asien nach Nordamerika und Europa verkürzten sich Transportzeiten um neun bzw. acht Tage im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten und um 12 Tage gegenüber dem gleichen Quartal des Jahres 2021.



Laut den gesammelten Daten trug auch die stark gesunkene Nachfrage nach Gütern, die von Asien aus verschifft werden, zu einer Entspannung in den Häfen bei und führte zu kürzeren Transitzeiten. Auch die Buchungszeit für Sendungen aus Asien verkürzte sich deutlich. Das ist ein Trend, der sich auch bei einigen heimischen Industriebetrieben zu beobachten ist.



Bei Sendungen von Europa nach Asien dauerte es in diesem Quartal durchschnittlich 75 Tage von der ersten Buchung bis zur Abfertigung im Zielhafen. Das sind vier Tage weniger als im letzten Quartal und ebenfalls fünf Tage weniger als im gleichen Quartal von 2021. Das bedeutet, dass Disponenten noch immer früher buchen, um mögliche Verzögerungen im Ankunftshafen oder beim Landtransport zu vermeiden.



„Die Seeschifffahrt ist die kostengünstigste Transportart und befindet sich im ständigen Wandel. Unternehmen haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, die Auswirkungen externer Faktoren, wie sich ändernde Transitzeiten, Hafenüberlastung oder Kapazitätsschwankungen vorzuhersagen – das erschwert den einst so einfachen Seetransport erheblich“, so Pawan Joshi, Executive Vice President, Products and Strategy bei e2open.



Der Ocean Shipping Index basiert auf Informationen des e2open-Geschäftsnetzwerks, das 420.000 miteinander vernetzte Unternehmen umfasst, die 13,5 Milliarden Transaktionen verwalten und jährlich 71 Millionen Container nachverfolgen. Er erfasst Buchungsinformationen zu Beginn des Logistikzeitplans und ermöglicht so einen besseren Überblick über die gesamte Versanddauer.