Hapag-Lloyd hat neuen strategischen Umschlagplatz in Ägypten

Das Joint Venture "Damietta Alliance Container Terminal S.A.E.“ mit den Hauptgesellschaftern Hapag-Lloyd, Euroship und Conthip wird das neue Container-Terminal im Hafen von Damietta in Ägypten entwickeln und betreiben.



"Mit dem neuen Terminal wird Hapag-Lloyd seine Umschlagsaktivitäten im östlichen Mittelmeerraum sowie den Zugang zum lokalen ägyptischen Handel erheblich verbessern", erklärt Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd, den Schritt für die Kooperation.



Der Hafen von Damietta sei ein attraktiver Schifffahrtsstandort im Mittelmeer, mit einer Entfernung von nur 40 nautischen Metern zum Suezkanal. Darüber hinaus verfüge er über direkte Straßenverbindungen in den Großraum Kairo, Alexandria und das Nildelta, heißt es von Hapag Lloyd auf Anfrage.

Der neue „Terminal 2“ soll voraussichtlich 2024 den Betrieb in der Hafenstadt, die sich nördlich von der ägyptischen Hauptstadt befindet, aufnehmen. Das Terminal umfasst Liegeplätze mit einer Gesamtlänge von 1970 Metern, einer Tiefe von 18 Metern und einer Stapelfläche von 910.000 Quadratmetern. Es wird eine Gesamtkapazität von 3,3 Mio. TEU haben. Die Konzession für den Betrieb der Anlage wird dem Joint Venture für 30 Jahre erteilt.



Das Damietta-Terminalprojekt ist Teil einer großen Logistikinitiative in Ägypten. "Da es sich um ein strategisches Projekt des Verkehrsministeriums handelt, haben wir gute Beziehungen zum Ministerium und erhalten schnellen Zugang zu anderen Interessengruppen. Durch die Genehmigung der Konzession als Gesetz durch das ägyptische Parlament hat die Damietta-Allianz eine höhere Sicherheit, dass das Projekt wie geplant entwickelt wird. Die Damietta Alliance investiert einen Betrag von 500 Mio. USD in die erste Projektphase", so die Sprecherin von Hapag Lloyd.