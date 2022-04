Hapag-Lloyd stattet gesamte Containerflotte mit Echtzeit-Tracking aus

Nach der erfolgreichen Einführung eines Monitoring-Systems für Echtzeitdaten seiner Kühlcontainerflotte im Jahr 2019 mit dem IoT-Produkt Hapag-Lloyd LIVE wird das Unternehmen damit beginnen, neu entwickelte Geräte an allen Standardcontainern seiner drei Millionen TEU umfassenden Flotte zu installieren. Ab 2023 wird Hapag-Lloyd LIVE für Kunden von Standardcontainern verfügbar sein.



„In Zukunft werden wir in der Lage sein, allen unseren Kunden Track-and-Trace-Daten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen und ihnen damit volle Transparenz über alle Containerbewegungen weltweit zu bieten. So haben wir die Möglichkeit, Verspätungen früher zu erkennen, betroffene Partner automatisch zu informieren und frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Echtzeit-Tracking-Ansatz nicht nur für unsere Kunden von Vorteil sein wird, sondern die gesamte Containerschifffahrtsbranche verändern wird“, sagt Maximilian Rothkopf, COO von Hapag-Lloyd.

Die Geräte werden Daten von jedem Container in Echtzeit übermitteln und so die Lieferkette transparenter und effizienter gestalten. Sie können GPS-basierte Standortdaten liefern, Temperaturen messen und plötzliche Erschütterungen des Containers überwachen. In Zukunft könnten weitere Sensoren über Bluetooth angeschlossen werden. Um die Sicherheit von Besatzung, Ladung und Schiffen zu gewährleisten, wurden die Geräte entsprechend der Explosionsschutz-Norm „ATEX Zone 2“ konzipiert und zertifiziert. Das Unternehmen wird auf Grundlage des Feedbacks ausgewählter Großkunden auch in Zukunft daran arbeiten, das Produkt weiterzuentwickeln und seine Funktionen zu erweitern.



Das Überwachungsgerät für Schiffscontainer vereint die neueste Energy-Harvesting-Technologie und Technik mit geringem Stromverbrauch, um eine extrem lange Lebensdauer bei hochfrequentem Datenversand zu gewährleisten. Die Containerflotte wird ab diesem Sommer mit Geräten von Nexxiot ausgestattet. Im Laufe des Jahres werden zusätzlich Geräte von Orbcomm verwendet.



„Unsere Vision ist es, die intelligenteste Containerflotte der Welt aufzubauen. Wir wollen unseren Kunden wertvolle Informationen in der von ihnen benötigten Frequenz zur Verfügung stellen“, sagt Olaf Habert, Director Container Applications bei Hapag-Lloyd. „Die Zusammenarbeit mit den fortschrittlichsten Unternehmen für IoT-Anwendungen im globalen Maßstab wird uns helfen, unsere Containerflotte so schnell wie möglich auszustatten. Das ist es, was unsere Kunden jetzt brauchen und zunehmend erwarten, damit sie ihre komplexen Lieferketten besser managen können.“