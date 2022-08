Der größte Hafen der US-Ostküste, der Hafen von New York und New Jersey, will die Fluktuation von Leercontainern im Hafen maximieren, da er nach eigenen Angaben weiterhin eine anhaltende Rekordfrachtmenge umschlägt.



Dazu wird eine vierteljährliche Gebühr eingeführt - die sogenannte Container Imbalance Fee. Damit will der Hafen nach eigenen Angaben "aggressiv" dagegen vorgehen, um das Rekordfrachtaufkommen zu bewältigen, das durch die Hauptfrachtsaison und die Verlagerung von Fracht von der Westküste angetrieben wird.



"Der Hafen von New York und New Jersey sieht sich mit einem Rekord-Importvolumen konfrontiert, was dazu führt, dass sich im und um den Hafenkomplex leere Container ansammeln, die nun die regionale Versorgungskette beeinträchtigen, die bereits durch verschiedene Quellen im ganzen Land unter Druck steht", sagte Bethann Rooney, Direktorin der Hafenabteilung der Hafenbehörde von New York und New Jersey.



Die Gebühr für das Containermanagement, die auf überflüssige leere Container abzielt, die über einen längeren Zeitraum im Hafen gelagert werden, wird am 1. September 2022 in Kraft treten. Durch die Gebühr soll die Zahl der überzähligen Leercontainer im Hafen verringert und die dringend benötigte Kapazität für Container freigemacht werden, die mit Importen beladen sind und zur Abholung durch die Frachteigentümer bereitstehen.

