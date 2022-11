Das Familienunternehmen Müller Transporte bietet temperaturgeführte Transporte in Zentraleuropa mit Schwerpunkten in den Bereichen Lebensmittel-, Pharma- und Hochsicherheits-Logistik. Der von Fritz und Karin Müller geführte Logistiker hat in den letzten Jahren viel investiert und etwa ein großes Logistikzentrum mit eigenen Kühl- und Lagerhallen, 3.000 Quadratmetern Bürofläche und Fahrer-Hotel in Niederösterreich eröffnet.



Für weitere Investitionen und Expansionsschritte im In- und Ausland hat Müller Transporte einen Investor an Bord geholt. Der Management- und Investment-Fonds „Cube Infrastructure Fund III“ ibeteiligt sich mit 70 Prozent als Gesellschafter an der Unternehmensgruppe. Der bisherige Alleineigentümer Fritz Müller bleibt mit 30 Prozent weiter Gesellschafter und wie bisher Geschäftsführer des Unternehmens.



„Unser Ziel ist es, die Müller-Gruppe in den kommenden Jahren von einem führenden Unternehmen in Zentraleuropa in Richtung versorgungsrelevanter, gesamteuropäischer Logistik-Anbieter auszubauen. Mit Cube Infrastructure haben wir dazu einen idealen Partner und renommierten europäischen Investor an Board, der dieses Wachstum ermöglicht, langfristig und nachhaltig agiert und gleichzeitig über internationale Erfahrung mit Logistik und Versorgungsinfrastruktur verfügt“, so Fritz Müller.



Insgesamt beschäftigt die Müller Transporte-Gruppe 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt, neben eigenen Kühl- und Lagerhallen, eine LKW-Flotte mit über 375 Fahrzeugen. Im letzten Geschäftsjahr 21/22 hat das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro erreicht.



Das Closing wird noch im November 2022 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.