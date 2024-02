Nun hat auch der heimische Logistikdienstleister LKW Walter den digitalen Frachtbrief eCRM im Echteinsatz eingeführt - und spart sich damit nach eigenen Angaben 1,5 Mio. Papierdokumente mit sechs Millionen Papierseiten ein. Als Partner für das Ausrollen des eCMR steht LKW Walter der deutsche Trailerhersteller Krone zur Seite.



LKW Walter hat rund 15.000 Krone-Auflieger im Kombinierten Verkehr europaweit im Einsatz und verantwortet jährlich mehr als 1,5 Millionen Transporte. Für jeden einzelnen Transport brauchte es bisher einen physischen Frachtbrief, welcher Informationen über Absender, Empfänger und Ware beinhaltet. Nun wurde der Prozess digitalisiert - jeder eCMR ist dabei eindeutig mit dem jeweiligen LKW-Walter-Trailer digital verbunden.



Alle Krone-Fahrzeuge sind mit einem QR-Code, dem „Smart Assistant“ ausgestattet, der nun auch als Zugang zum eCMR dient. Der QR-Code am Trailer kann über Smartphone oder andere digitale Endgeräte gescannt werden und bietet allen Beteiligten einfachen Zugang zum eCMR, den Fahrzeugdokumenten des Trailers und zur LKW Walter Fahrer-App. In der App „Loads Today“ verarbeitet LKW Walter schon heute viele Prozesse wie etwa die Anforderungen zur Ladungssicherung.

„Mit dem eCMR digitalisieren wir das wichtigste Begleitdokument für internationale Straßentransporte. Unsere Frachtführer und Kunden werden dank dieser Innovation an Effizienz gewinnen und erhalten in Echtzeit Zugang zu allen wichtigen Informationen zu jedem einzelnen Transport. Viele auf dem CMR basierende Prozesse werden durch die neue eCMR-Lösung stark automatisiert. Für uns als Unternehmen setzt der eCMR neue Standards bei Effizienz und Transparenz in der Lieferkette. Dazu fallen noch Millionen Papierseiten weg, worüber sich auch die Umwelt freut“, erklärt Michael Gschwandtner, Director Digital Business bei LKW Walter.



"Der 'Smart Assistant' ist ein wichtiger Teil unserer digitalen Transformationsfelder am Trailer – vergleichbar mit einem leistungsstarken Betriebssystem. Er hat die Dokumentenverwaltung aller Krone-Trailer revolutioniert, indem er das Handling von Fahrzeugdokumenten wie eCMR und anderen Services radikal vereinfacht, ohne dass zusätzliche Apps erforderlich sind. Dies stellt das unkomplizierteste Angebot am Markt dar", so Max Birle, Leiter Krone Telematics & Digital Services.