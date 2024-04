Das Unternehmen AutoFlight ist derzeit mit der offiziellen Auslieferung seines ersten Air Taxis an einen Kunden in Japan in aller Munde. Dieser entwickelt derzeit Pläne für eVTOL-Demonstrationsflüge mit dem fünfsitzigen Prosperity-Flugzeug auf der Osaka World Expo 2025 sowie für eine breitere Einführung von Advanced Air Mobility (AAM) in Japan.



Doch auch im Cargo-Bereich gibt es Neuigkeiten: Der Frachtflieger hat die Konformitätsprüfungen der Civil Aviation Administration of China (CAAC), der chinesischen Luftfahrtbehörde, erfolgreich abgeschlossen. Dies markiere einen entscheidenden Schritt in Richtung der offiziellen Zulassung des unbemannten eVTOL in China, heißt es aus dem Unternehmen. Es ist dabei das erste seiner Art, das eine Zertifizierung durch die CAAC erhält.



Das Frachtflugzeug kann über zwei Tonnen heben und unterstützt eine Nutzlast von bis zu 500 kg. In einer umfassenden Testreihe, die über 156 Flüge und mehr als 10.000 Kilometer umfasste, demonstrierte das CarryAll seine Fähigkeiten in über 30 Testkategorien, einschließlich Leistungssteuerung und Batteriesystemmanagement.

AutoFlight entwickelt und produziert wesentliche Komponenten wie Elektromotoren und Batteriepacks intern. Das biete signifikante Kostenvorteile, wie ein Sprecher des Unternehmens betont. Das Thema der Kosten bzw. der Erschwinglichkeit für Kunden sei vor allem in einem hart umkämpften Markt, in dem Hunderte von Herstellern um einen Anteil ringen, ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal, heißt es aus dem Unternehmen.



Die Zertifizierung in China wird Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet, während die europäische Zulassung voraussichtlich mindestens ein Jahr später erfolgen wird.



AutoFlight beschäftigt sich mit der Entwicklung sicherer und zuverlässiger Fluglogistik-Systeme sowie Advanced Air Mobility-Lösungen vor allem für die Personenbeförderung. Dazu setzt das Start-up auf neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, hochautomatisiertes Fliegen, 5G Technologie und innovative Werkstoffe, um die eVTOL-Branche weiterzuentwickeln. Das Unternehmen betreibt im chinesischen Jining ein Werk für die Herstellung von Verbundwerkstoffen und hat ein Kompetenzzentrum im deutschen Augsburg eröffnet.