Auch das internationale Netzwerk soll erweitert werden, so Matthä. Ab Anfang nächsten Jahres wird die Rail Cargo Group eine eigene Bahnspeditionsgesellschaft in Shanghai eröffnen, um „als RCG vollwertig präsent auf einem wichtigen Markt zu sein.“ Man sei im Eurasien-Geschäft stark gewachsen; eine lokale Präsenz ermögliche es, effektiver zu sein und den Mittelkorridor der Neuen Seidenstraße zu stärken, erklärt Vorstandssprecher Clemens Först.



Dieser Mittelkorridor sei im Aufbau und werde massiv an Bedeutung gewinnen, so Matthä. Es sei ein wesentlicher Schritt für das internationale Netzwerk. Er verläuft von China durch Kasachstan über Aserbaidschan/Georgien, das Schwarze Meer nach Constanta in Rumänien und dann weiter nach Zentraleuropa.

Das zweite große Projekt der Rail Cargo Group findet sich in Serbien: Hier soll ab dem ersten Quartal 2023 ein eigenes Eisenbahnunternehmen Transporte Richtung Zentraleuropa gewährleisten. „Südosteuropa ist ein wesentlicher Markt“, so Först. "Serbien wird somit das 13. Land in Europa sein, wo wir mit eigenen Lokomotiven und Personal Schienentransporte durchführen. Dieser Schritt ermöglicht uns, unsere Verbindungen in Richtung Türkei und Griechenland über zwei alternative Routen anzubieten.“