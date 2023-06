Junge Menschen für die Logistikbranche allgemein und die Transportbranche im Speziellen zu begeistern, wird immer wichtiger. Dafür sind junge Role Models wohl die beste Werbung für die Branche. Vor kurzem hat die WKO Steiermark - wohl unter anderem deshalb - junge Menschen aus Speditionen zum Wettbewerb eingeladen, um Herausforderungen, mit den Speditionskaufleute und -logistikerinnen tagtäglich konfrontiert sind, zu lösen.

Zum „Superstar der Spediteure“ wurde von der Fachjury schließlich Nadine Pressl, Speditionskauffrau bei Kühne + Nagel in Wundschuh, gekürt. Sie steht kurz vor der Lehrabschlussprüfung, danach möchte sie die Doppellehre zur Speditionslogistikerin absolvieren.



„Die Speditionsbranche hat sich für mich eher zufällig ergeben, war aber ein echter Glückstreffer.“ Was ihr besonders gefällt? „Probleme mit Kommunikation möglichst rasch zu lösen, sei es am Telefon, mit Kollegen oder am Computer.“ Was es in der Branche brauche? „Ein kommunikatives Wesen und eine dicke Haut, wenn es mal stressig ist.“

Platz zwei belegt der 22-jährige Marc Krassnitzer aus Mureck, der eine Lehre bei der Firma Gebrüder Weiss absolviert: „Nach der Matura hat es mich in die Spedition gezogen“, erzählt er. Was er besonders mag? „Dass ich jeden Tag aufs Neue gefordert werde, mein Englisch und meine Geographie-Kenntnisse gut einbringen kann.“



Mit einer Begeisterung spricht auch die Drittplatzierte Chiara Klement von ihrem Beruf. Die 21-Jährige hat kürzlich die Lehre zur Speditionskauffrau bei Dachser Air & Sea GmbH in Feldkirchen mit „ausgezeichnetem Erfolg“ abgeschlossen. Jetzt möchte sie mit der Ausbildung zur Speditionslogistikerin noch ein viertes Lehrjahr „anhängen“. Besondere Freude macht ihr der Bereich Seefracht, wo sie künftig als Teamleaderin arbeiten möchte.