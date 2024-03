„Mit Jesper Lund haben wir einen ausgewiesenen Logistikexperten für unseren ambitionierten Internationalisierungskurs begeistern können. Seine über 30-jährige Erfahrung in der Branche wird unser Familienunternehmen enorm bereichern“, sagt Nicolas Gallenkamp, CEO der Nosta Group. Ziel der Neueinstellung sei unter anderem, die Gesellschaften in den Niederlanden, Polen, Rumänien und den USA auf Vertriebsebene enger miteinander zu verbinden und gemeinsam übergreifende Strategien zur Kundenbindung und -gewinnung zu entwickeln. „Er wird mit den Teams vor Ort in intensive Abstimmungen gehen, um aus der übergeordneten Wachstumsstrategie konkrete Planungen abzuleiten, die die internationale Marktpräsenz von Nosta verstärken“, sagt Gallenkamp.



Jesper Lund ist 54 Jahre alt, lebt in der Nähe von Amsterdam und weist eine erfolgreiche Karriere in der internationalen Luft- und Seefracht vor. Dazu gehören Stationen in renommierten Logistikunternehmen in Dänemark und den Niederlanden, darunter UPS Supply Chain Solutions und FedEx Trade Networks. Zuletzt verantwortete er den europäischen Vertrieb bei C.H. Robinson. Dort arbeitete er bereits mit dem COO Global Sea & Air der Nosta Group, Ivo Aris, zusammen.



Aris freut sich über die Entscheidung Lunds, das Team der Nosta Sea & Air zu ergänzen: „Jesper und ich haben schon früher sehr erfolgreich zusammengearbeitet und ich bin überzeugt, dass seine kundenorientierte, strukturierte Denkweise, seine ausgeprägten Coaching-Fähigkeiten sowie sein hohes Maß an Integrität optimal zu unseren internationalen Wachstumsambitionen passen und wir sehr davon profitieren werden.“



An seiner neuen Position reizen Jesper Lund insbesondere das Wachstumspotenzial und die kundenorientierte Unternehmenskultur: „Nosta hat sich einen Namen gemacht und steht für hochwertige Logistiklösungen. Die gesamte Unternehmensgruppe wird durch eine einzigartige kundenorientierte Kultur charakterisiert, die wir unbedingt beibehalten wollen.“ Die hohe Motivation der Mitarbeitenden schaffe dazu optimale Voraussetzungen für die Zukunftspläne des Unternehmens.



Unter der operativen Leitung von Peter Mundt habe das Luft- und Seefrachtgeschäft von Nosta in den letzten fünf Jahren stark an internationaler Bedeutung gewonnen. „Diese Entwicklung werden Ivo Aris und ich gemeinsam mit dem Team weiter vorantreiben – er in der Produktentwicklung und ich im Vertrieb“, so Lund. Sein Ziel sei es, den Geschäftsbereich durch kosteneffiziente und flexible Lösungen deutlich auszubauen. Im ersten Schritt werde dafür das Vertriebsteam vergrößert.