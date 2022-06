Österreichs Wasserstoffstrategie kommt spät – aber doch

Bis 2030 sieht die österreichische Wasserstoffstrategie über eine halbe Milliarden Euro an Förderungen vor - basierend sowohl auf der Eigenerzeugung als auch auf dem Import. Überdies ist festgelegt, dass Wasserstoff in der Industrie, wo andere Energieträger nicht möglich sind, eingesetzt wird. In der Industrie ist H2 das Gas der Zukunft und kann vielseitig eingesetzt werden, um zahlreiche Prozesse und Abläufe künftig zu dekarbonisieren.



Die österreichische Wasserstoffstrategie sei ein wichtiger Schritt, jetzt gehe es aber darum, die Verzögerung aufzuholen und bei der Umsetzung Tempo zu machen, kommentiert WKO-Präsident Harald Mahrer die heimischen Pläne. Es gebe darüber hinaus auch noch einige Herausforderungen, die in der Strategie auch klar benannt werden.

WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf ergänzt: „Für die Erreichung der Klimaneutralität brauchen wir 89 bis 138 TWh grüne Gase.“ Das Klimaministerium zeigt in seiner Strategie auf, dass wir mehr gasförmige Energieträger brauchen als heute, aber in Form klimaneutraler Gase. Diese Mengen an Wasserstoff in Österreich zu erzeugen, ist jedoch unmöglich. Dafür müssten die gesamten heute in Österreich verfügbaren Strommengen nur für Wasserstoffproduktion eingesetzt werden. Auf Basis der Strategie muss jetzt ein genauer Plan für Wasserstoffimporte und internationale Kooperationen erarbeitet werden, der auch die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen beinhaltet. Ansonsten werden wir noch weiter ins Hintertreffen geraten.“

