Die Zahl der Omikron-Infektionen steigt in den letzten Tagen nun auch in Europa stark an, weltweit hat sie bereits auch etwa die USA stark im Griff. Und in der chinesischen Millionenmetropole Xi'an steht aufgrund der Zero-Covid-Politik seit rund einer Woche alles still.

In China könnte Omikron ohnehin zum großen Problem werden, denn diese Variante ist noch ansteckender als die Delta-Variante. Zusätzlich habe der Impfstoff, der in China verwendet wurde, eine schlechte Wirksamkeit gegen Omikron, so der deutsche Virologe Christian Drosten gegenüber der Sonntagszeitung. „Das ist eine echte Gefahr für die Weltwirtschaft.“



Doch auch abseits von China macht Omikron Probleme. Denn Logistikunternehmen auf der ganzen Welt, von globalen Giganten bis hin zu kleinen Unternehmen, finden nicht genügend Personal, wie Bloomberg berichtet. Nach Angaben der Internationalen Straßentransportgewerkschaft seien rund ein Fünftel aller Stellen für Berufskraftfahrer unbesetzt, obwohl viele Arbeitgeber höhere Löhne anbieten würden. Auch in einigen Bereichen der Schifffahrt läuten die Alarmglocken, was die künftigen Einstellungsaussichten angehe.

"Das Jahr 2022 zeichnet sich als ein weiteres Jahr mit schwerwiegenden Störungen, Unterversorgung und extremen Kosten für Frachteigentümer ab", so Simon Heaney, Analyst bei der Schifffahrtsforschungsberatung Drewry gegenüber Bloomberg. "Der Virus zeigt wieder einmal, dass er das Sagen hat."



Während die mutierte Omikron-Variante um sich greift, tragen die Arbeiter, die Waren auf Schiffen und Lastwagen ausliefern, die Hauptlast einer noch immer im Chaos versunkenen Lieferketteninfrastruktur. Angesichts der wochenlangen Quarantäne, des unsicheren Grenzübertritts und der Angst, krank zu werden, verweigerten einige Mitarbeiter ihre Aufträge, während andere sich anderweitig um Arbeit bemühen, so die Unternehmen.