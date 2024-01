Post-Paket-Chef Peter Umundum hat im Gespräch mit Dispo bereits damit gerechnet - und einige andere Details zur Performance der Paket-Sparte der Post im Blitztalk erwähnt. Nun gibt es aktuelle Zahlen: So hat die Österreichische Post sowohl im In- als auch im Ausland im letzten Jahr einen neuen Jahresrekord in der Paketzustellung aufgestellt. Sehen Sie sich hier den Blitztalk mit Peter Umundum an: Post-Paket-Chef Umundum über die Trends im Paketgeschäft



In Österreich stellte sie 200 Millionen Pakete in Österreich zu. Dies ist eine Steigerung gegenüber den 181 Millionen Paketen im Jahr 2022. Einschließlich der Auslandstöchter, vor allem der türkischen Aras Kargo, belief sich die Gesamtzahl der zugestellten Pakete auf 475 Millionen, was eine Zunahme von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Zunahme wird teilweise auf eine gestiegene Konsumlust zurückgeführt, die durch die rückläufige Teuerung begünstigt wurde.

>> Sehen Sie hier, wo die Post im Ranking der 55 stärksten Logistiker Österreichs steht <<

Im Herbst 2023 steht bei der teilstaatlichen Post AG ein Führungswechsel an. Generaldirektor Georg Pölzl, der 15 Jahre im Amt war, tritt in den Ruhestand und wird von Walter Oblin, dem bisherigen Finanzvorstand, abgelöst. Die Post AG ist zu 52,8 Prozent im Besitz der Republik Österreich, verwaltet durch die Staatsholding ÖBAG.