Inform liefert sein Syncrotess YMS an zehn Standorte der Österreichischen Post AG, um die Hofabwicklung zu digitalisieren. Die optimierte Abwicklung soll sowohl die Kosten senken als auch die Produktivität steigern. "Wir werden nicht nur unser bewährtes YMS implementieren. Wir haben damit begonnen, neue Funktionalitäten hinzuzufügen und die Lösung damit aufzuwerten“, so Markus Sekula, Projektleiter für die Österreichische Post AG im Bereich Terminal & Distribution Center Logistics bei Inform.



Zu den neuen Funktionen zählen unter anderem neue mobile Anwendungen für die Abfertigung der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge an der Pforte sowie zur Steuerung der externen Fahrer auf dem Hof, die Implementierung eines Zeitfenstermanagements zur Ankündigung von Transporten und eine Engine für Geschäftsregeln, die eine weitere Ebene der Entscheidungsunterstützung innerhalb des Systems darstellt.



„Es freut uns zu sehen, dass sich ein weiterer nationaler Post- und Paketdienstleister für unser YMS entschieden hat. Wir bauen auf dem Erfolg auf, den wir mit der Schweizerischen Post und DHL Parcel UK erzielt haben“, erklärt Eva Savelsberg, Bereichsleiterin Terminal & Distribution Center Logistics bei Inform. „Viele YMS-Lösungen sind generisch, während unsere sehr spezielle Funktionen für Post- und Paketdienstleister mitbringt, mit denen sie im Vergleich zu universellen YMS-Lösungen in noch kürzerer Zeit einen hohen ROI erzielen können.“

>> Tipp der Redaktion: Alle Case Studies aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!



In Vorbereitung auf das Projekt "Yard Excellence Tool Integration" (YETI) suchte die Österreichische Post AG nach einer neuen, bewährten Lösung für das Hofmanagement ihrer Logistikzentren. Aufbauend auf der Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule für angewandte Wissenschaften, die eine umfassende YMS-Marktstudie durchführte, veröffentlichte das Unternehmen eine Ausschreibung mit ihren spezifischen Anforderungen. Für die Österreichische Post AG waren unter anderem die folgenden Kriterien relevant: die Erfassung aller Bewegungen auf dem Hof, die digitale Abbildung von Ressourcen, wie Tore, Stellplätze und Ladeeinheiten zur Förderung der betrieblichen Transparenz, eine einzige Lösung für den Einsatz in allen Betriebsbereichen und eine Lösung, die an die individuellen Prozesse des Unternehmens anpassen lässt.



Inform startete das Projekt im März 2022 und lieferte das Pilotsystem im Mai 2022 aus. Im September 2022 wurde mit der Pforten App die erste neue Funktionalität ausgeliefert. Sie modernisiert die Art und Weise, wie die Mitarbeiter mit dem System interagieren, vollständig. Die Abwicklung findet jetzt über mobile Geräte statt.

Lesen Sie hier den Gastbeitrag "The Future of Yard Management: kontaktloses und digitales Yard Management"