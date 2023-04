Mercedes produziert für DB Schenker 100 Elektro-LKW der Marke eActros LongHaul. Damit erweitere der Logistiker seine nachhaltige Flotte und setze den nächsten Schritt Richtung Elektrifizierung im Landverkehr, heißt es in einer Aussendung.



"Mit dem eActros LongHaul ist es nun möglich, auch auf der Langstrecke batterie-elektrische Fahrzeuge in der Praxis einzusetzen. Nun können wir für den Fernverkehr sowohl Wechselbrücken-Lkw, als auch Sattelzugmaschinen in unserem Sammelgutnetz einbauen, die auch im FTL- und LTL-Verkehr genutzt werden können", erklärt dazu der Head of Land Transport von DB Schenker in Europa, Cyrille Bonjean.



Im eActros LongHaul kommen Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP) zum Einsatz. Diese zeichnen sich vor allem durch eine hohe Lebensdauer und mehr nutzbare Energie aus. Die Batterien des eActros LongHaul lassen sich in der Serie an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen. Drei Batteriepakete liefern eine installierte Gesamtkapazität von über 600 kWh und zwei Elektromotoren als Bestandteil einer neuen eAchse generieren eine Dauerleistung von 400 kW sowie eine Spitzenleistung von über 600 kW. DB Schenker übernimmt dabei 100 E-Lkw ab dem Serienstart 2024.