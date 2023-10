Seit Anfang Mai 2022 ist die digitale Schüttgut-Plattform auch in Österreich, Polen und der Tschechischen Republik verfügbar. Mit dem klaren Ziel, in allen drei Märkten die führende Logistikplattform für die Baustelle anzubieten.



Schüttflix verzeichnet seit Beginn dieses Jahres ein starkes Wachstum in allen drei neuen Märkten. In Österreich konnten allein im ersten Halbjahr über 300 neue Partner gewonnen werden. Für sie wurden mehr als 3.000 Transporte mit knapp 60.000 Tonnen Material abgewickelt. Der Umsatz lag bereits vor Ablauf des ersten Halbjahres bei über einer Million Euro. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt aktuell in der Osthälfte des Landes, vor allem in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark.