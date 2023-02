Der erste Schritt zum Umbau sei eben jetzt die Änderungen in Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Für die rasche Optimierung aller operativen Prozesse soll als COO Thomas Biringer sorgen. Er steht mit CFO Michael Hummelbrunner an der Spitze der operativen Gesellschaften. Die Leitung der gesamten Vertriebstätigkeiten übernimmt als CSO Wolfgang Köster, bisher Prokurist und für den Vertrieb der Neufahrzeuge verantwortlich. Das dreiköpfige Team der Geschäftsführung, der kein CEO mehr vorsteht, wird laut Paletar enger an den Aufsichtsrat gebunden.



Der bisherige CEO, Roland Hartwig, der Schwarzmüller seit 2016 leitete, verlässt das Unternehmen einvernehmlich. Hartwig habe Meilensteine bei der Weiterentwicklung des Unternehmens gesetzt, zum Beispiel durch den Aufbau einer völlig neuen Produktion in allen Werken oder bei der Positionierung der Fahrzeugpalette und deren technischer Weiterentwicklung, so Paletar.



Beate Paletar leitet den Aufsichtsrat seit Jänner. Sie wolle das Kontrollorgan aufwerten und dort intensiver die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. Dazu sollen ausgewiesene Industrieexperten in diesem Gremium tätig sein. So hat sie als erstes neues Aufsichtsratsmitglied Klaus Rinnerberger, Vorstandsmitglied der Pierer Industrie AG, an Bord geholt.