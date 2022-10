Die Studie „Back on track: Solving the digitization challenge for Europe’s rail sector” von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, zeigt nun, dass es mit dem Ausbau des ETCS nur sehr schleppend vorangeht. 2020 waren nur 14 Prozent aller europäischen Strecken mit ETCS ausgerüstet. Bei diesem Tempo wären 2030 erst ein Viertel aller Schienen in Europa bereit für ETCS. Im Jahr 2040 läge der Ausbau bei 35 Prozent.

Die Modernisierungsgeschwindigkeit schwankt dabei innerhalb der beteiligten Länder enorm. Während in der Schweiz bereits ein Großteil des Netzes auf das erste ETCS-Ausbaulevel umgestellt worden ist, hat Österreich für 22 Prozent seines Streckennetzes ein ETCS-Upgrade in Auftrag gegeben. Damit liegt das Land im europäischen Vergleich im Mittelfeld.



Laut Informationen der ÖBB sind in absoluten Zahlen rund 300 Kilometer ETCS Level 2 in Betrieb. In drei Umsetzungsphasen baue man das ETCS-Netz auf 3.700 Kilometer ETCS Level 2 aus. Der nächste Umsetzungsschritt für die ETCS Migration sei bis 2026 geplant.