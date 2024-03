Nach ersten Initiativen wie der Kompensation aller Hafen-zu-Hafen-Emissionen aus dem globalen LCL-Geschäft in den Jahren 2022 und 2023 hat Hellmann weitere Lösungen für die Verbesserung der Berichterstattung über Emissionen nachgelegt. Nun ist das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Südkoreas nationalem Flaggschiff-Carrier HMM als offizieller Teilnehmer an dessen Green Sailing Service eingegangen.



Die Carbon-Insetting-Lösung von HMM ermöglicht es Hellmann, Scope-3-Emissionen durch die Verwendung von Biokraftstoff der zweiten Generation, der in der HMM-Schiffsflotte gebunkert wird, effektiv zu verwalten. Die erzielten und speziell Hellmann zugewiesenen Scope-3-Emissionsreduzierungen werden letztendlich seinen Kunden zur Verfügung gestellt und unterstützen diese bei der Erreichung ihrer Scope-3-Emissionsreduzierungsziele. Darüber hinaus verbessert die Partnerschaft die Fähigkeit von Hellmann, umfassende End-to-End-Lösungen zur Kohlenstoffreduzierung anzubieten, einschließlich der Reduktion von Emissionen aus landseitigen Transporten als integraler Bestandteil seiner Seefrachtdienste.

Lesen Sie auch: So können Scope-3-Emissionen in den Lieferketten ermittelt werden >>

"Als ein Sektor, der einen erheblichen Einfluss auf die globalen CO2-Emissionen hat, tragen wir eine große Verantwortung, eine grünere Logistik zu fördern. Durch unsere Zusammenarbeit mit HMM und unsere aktive Beteiligung am Green Sailing Service bekräftigt Hellmann sein Engagement für nachhaltige Praktiken in der Seefrachtbranche. Indem wir unseren Kunden Insetting-Lösungen anbieten, reduzieren wir die CO2-Emissionen direkt dort, wo sie entstehen, anstatt sie lediglich zu kompensieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Ansatz langfristig der richtige Weg für die globale Containerschifffahrtsbranche ist, um einen bedeutenden Beitrag zu leisten und unseren Kunden die Dekarbonisierung ihrer Lieferketten zu ermöglichen", sagt Jens Wollesen, Chief Operating Officer (COO), Hellmann Worldwide Logistics.

Lesen Sie auch: Nachhaltigkeit in der Logistik: Nicht auf Co2-Reduktion degenerieren >>

"Wir freuen uns, eines der besten Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Branchen zu erleben, die sinnvolle Fortschritte in Richtung einer Netto-Null-Zukunft machen. Gemeinsam mit Hellmann werden wir weiterhin für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen entwickeln und gleichzeitig jeden willkommen heißen, mit dem wir die Ambitionen für Umweltinitiativen teilen und einen Weg finden können, grün zu werden", sagt Shin Kim, Chief Container Business Officer (CCO) von HMM.